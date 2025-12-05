Nueva condena al ex alcalde de Trujillo: ocho meses sin carnet por conducir ebrio

El ex alcalde de Trujillo y actual concejal y portavoz del PSOE en el consistorio José Antonio Redondo ha sido condenado a ocho meses de retirada del carnet por conducir ebrio; y tendrá que abonar una multa de 720 euros.

Se ha dictado una sentencia de conformidad

Sentencia firme

La sentencia del Juzgado de Instrucción Número 1 de Trujillo es firme y recoge que el ex regidor fue sorprendido circulando bajo los efectos del alcohol el pasado 30 de octubre. Los hechos ocurrieron alrededor de las 21:00 horas en la calleja de los Cabreros, cuando el acusado fue interceptado por agentes de la autoridad al presentar “claros síntomas de intoxicación alcohólica”.

Entre ellos, “olor intenso a alcohol y dificultades para mantener el equilibrio”. Tras ser informado de sus derechos, el conductor se sometió voluntariamente a la prueba de alcoholemia, que arrojó resultados de 0,63 y 0,70 mg/l en aire espirado, “valores superiores al límite legal”.

Durante la tramitación de las diligencias urgentes, el Ministerio Fiscal formuló acusación por un delito contra la seguridad vial. La defensa del investigado mostró su conformidad con los hechos y con la pena solicitada, lo que permitió dictar una sentencia de conformidad.

Así, la jueza le ha impuesto una pena de cuatro meses de multa, con cuota diaria de seis euros, además de la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores durante ocho meses. En caso de impago de la multa se aplicará la responsabilidad personal subsidiaria prevista en el Código Penal. Asimismo, se establece la condena en costas.

Como en 2008

La sentencia es firme y no cabe recurso. Redondo ya puso su cargo a disposición del PSOE en mayo de 2008, cuando era alcalde de Trujillo, que aceptó su renuncia tras ser condenado por conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas y por desobediencia a la autoridad en aquella ocasión.

Ya entonces, Redondo fue condenado por el Juzgado de lo Penal de Cáceres a 40 días de trabajo para la comunidad, a una multa de 2.700 euros y a la privación del permiso de vehículos a motor y ciclomotores durante un año y medio, por conducir bajo la influencia de las bebidas alcohólicas.