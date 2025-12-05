La rehabilitación del Castillo de los Herrera ha marcado un hito histórico para Arroyo de la Luz (Cáceres)

La recuperación del Castillo de los Herrera se ha convertido en una de las noticias más relevantes para el patrimonio histórico de Arroyo de la Luz. La fortaleza, construida en el siglo XV y símbolo de la identidad local, será rehabilitada por primera vez gracias a una inversión total de 512.785 euros procedentes tanto de fondos propios del Ayuntamiento como de una subvención del Gobierno de España.

Los trabajos han contemplado la consolidación, restauración y puesta en valor del edificio defensivo, que hasta ahora no había recibido ninguna intervención de rehabilitación desde su origen. Con este proyecto, el consistorio ha dado un paso decisivo en la protección de uno de los enclaves patrimoniales más singulares del municipio.

La actuación ha sido posible tras un proceso de gestión que comenzó en 2021, cuando el Ayuntamiento logró inscribir oficialmente la titularidad histórica del castillo en el Registro de la Propiedad. A partir de esa fecha se desarrollaron reuniones con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y se elaboró un proyecto técnico detallado que ha permitido acceder a la financiación estatal.

Castillo de los Herrera. / El Periódico Extremadura

El valor histórico del enclave ha sido reforzado recientemente con su declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) por parte de la Junta de Extremadura, en la categoría de zona arqueológica. Este reconocimiento destaca la importancia de la fortaleza como ejemplo significativo de las construcciones defensivas del siglo XV y sitúa al castillo entre los bienes de mayor protección del patrimonio regional.

Monumento histórico

Esta declaración se suma a la condición de Monumento Histórico otorgada en 1981 a la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción y al retablo de Luis de Morales, dos referentes artísticos que completan el conjunto histórico de Arroyo de la Luz.

Entre los hitos del proceso se incluye la reunión mantenida en noviembre de 2021 entre el alcalde, Carlos Caro, y la concejala de Cultura, Leticia Carrero, con el entonces secretario general del Ministerio, David Lucas, un encuentro decisivo para encauzar la colaboración institucional que hoy permite la recuperación del castillo.