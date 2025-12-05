La revolución digital llega a los pueblos de Cáceres: miles de mayores aprenderán a usar el móvil, la banca online y hasta realidad virtual

El programa IA-AMPARO, impulsado por la Diputación de Cáceres en colaboración con la Federación Española de Universidades Populares y financiado a través de los fondos europeos Next Generation EU del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha iniciado su despliegue provincial con el objetivo de acompañar y formar digitalmente a personas mayores del medio rural. Esta primera fase alcanzará a 2.460 participantes de 37 localidades de las comarcas Rivera de Fresnedosa, Sierra de San Pedro, Sierra de Gata y Tajo-Salor-Almonte.

Imagen en Villamiel. / EL PERIÓDICO

El proyecto ha nacido con una doble finalidad: reducir la brecha digital entre la población mayor y, al mismo tiempo, capacitar a profesionales y personas cuidadoras del sector sociosanitario para mejorar la atención y la calidad de vida en entornos rurales. Se trata de un programa piloto con vocación de extenderse a nuevas zonas en los próximos años.

Los cursos dirigidos a mayores de 65 años, que se vienen desarrollando desde septiembre y continuarán hasta marzo de 2026, incluyen cuatro formaciones pensadas para aumentar la autonomía digital y favorecer la conexión social. Entre ellas, “Del curso básico de internet a la realidad virtual”, talleres prácticos para aprender a usar el móvil y comunicarse con la familia, formación para gestionar el Centro de Salud online y un programa específico para utilizar la banca digital de forma segura.

A esta oferta se suma la formación online para personas desempleadas del ámbito sociosanitario, cuidadores y jóvenes interesados en el sector digital de los cuidados. Los cursos “Uso de la IA y la realidad virtual en la atención sociosanitaria” y “Cuidarse para cuidar, la red de apoyo en la red” buscan introducir herramientas tecnológicas que permitan mejorar la atención domiciliaria y el acompañamiento emocional de personas dependientes o mayores.

IA-AMPARO continúa avanzando como una de las iniciativas más ambiciosas de la provincia en materia de inclusión digital, acercando la tecnología a quienes más dificultades encuentran para acceder a ella y reforzando el tejido profesional que sostiene el bienestar en las zonas rurales.