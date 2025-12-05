Trujillo entra en campaña: noche de pegada de carteles y mañana de mensajes cruzados

Trujillo ya está oficialmente en campaña. La pasada medianoche, la ciudad vivió una intensa pegada de carteles con Unidas por Trujillo y el PP estrenando lema, mensajes y presencia en la calle, mientras que el PSOE ha completado el arranque este viernes por la mañana con su propio despliegue.

Unidas por Trujillo: “El 21 de diciembre habrá gobierno de izquierdas y de cambio”

La coalición Unidas por Trujillo fue de las primeras en activar la noche electoral. Militantes y simpatizantes se concentraron en la Plaza Mayor como es tradición para la pegada de carteles con la imagen de Irene de Miguel, candidata de Unidas por Extremadura a la Presidencia de la Junta.

Plaza Mayor de Trujillo. / El Periódico

El coordinador local, Francisco Fernández Porras, no rebajó el tono de ambición de la formación: “Vamos a unas elecciones históricas. Por primera vez todas las miradas van a estar puestas en Extremadura y es el momento de que la alternativa de la izquierda dé un paso al frente. La fuerza alternativa de la izquierda va a arrasar y el 21 de diciembre vamos a tener un gobierno de izquierdas y un gobierno de cambio”. Fernández Porras adelantó además que la agrupación trujillana tendrá presencia “muy activa” durante los quince días de campaña y confirmó un acto comarcal el 10 de diciembre en Trujillo, con participación de dirigentes autonómicos.

El PP pide “más confianza y más Extremadura” y asegura que “va a arrasar”

A la misma hora, el Partido Popular llenaba sus paneles con el lema “Más confianza y más Extremadura”. Al acto de pegada acudieron el consejero de Infraestructuras y candidato en la lista autonómica, Manuel Martín Castizo, y la alcaldesa de la ciudad, Inés Rubio, acompañados por militantes y cargos locales.

Martín Castizo defendió el adelanto electoral y la gestión de estos dos años de gobierno popular: “El lema lo dice todo: más confianza y más Extremadura. La elección es clara, o más bloqueo o avanzar. Vamos a pedir la confianza mayoritaria a todos los extremeños porque vamos a ganar y vamos a arrasar. Hemos demostrado que sabemos hacer las cosas bien y hemos puesto los mimbres para que Extremadura se lance al desarrollo y al bienestar que necesita”. El consejero insistió en que los miembros del Consejo de Gobierno y los candidatos “van a peinar toda Extremadura” durante la campaña, de comarca en comarca y de pueblo en pueblo.

La alcaldesa, Inés Rubio, subrayó la importancia de estos comicios también para Trujillo: “Es una campaña atípica por las fechas, pero necesaria para que Extremadura siga avanzando y transformándose. El programa de gobierno con esas 608 medidas pone de manifiesto que hay un proyecto sólido. Por eso tenemos que apelar al voto útil y a una mayoría suficiente para seguir gobernando con fuerza y progresión para Extremadura y, por supuesto, para Trujillo”.

El PSOE se suma por la mañana y reclama consolidar políticas de progreso

Ya con luz de día, ha sido el turno del PSOE, que ha desarrollado su pegada de carteles en distintos puntos de Trujillo en la mañana de este viernes. La imagen de Miguel Ángel Gallardo con el color rojo socialista ya está presente en la plaza de la ciudad, donde la candidata número 4 a la asamblea por Cáceres, María Curiel acompañada por la secretaria general de los socialistas, Manuela Ortega han centrado sus mensajes en la defensa de los servicios públicos, la sanidad, la educación y las políticas sociales, con un enfoque en la estabilidad y las políticas de progreso.

Desde la agrupación local han reivindicado la necesidad de consolidar los avances logrados sus los años que gobernaron la región y han apelado a un voto que permita seguir priorizando la mayoría social y el equilibrio territorial, subrayando la importancia de Extremadura en el mapa político nacional en estas elecciones singulares del 21 de diciembre.

Quince días para convencer al electorado

Con la noche de pegada de carteles y la actividad de esta mañana, Trujillo vive un arranque de campaña especialmente intenso. En pocas horas, la ciudad ha visto desfilar lemas, fotos, equipos de campaña y estrategias distintas para un mismo objetivo: convencer al electorado en solo quince días.

Las próximas jornadas estarán llenas de actos, visitas y encuentros vecinales, con la vista puesta en una fecha marcada en rojo: el 21 de diciembre, cuando las urnas decidirán el rumbo político de Extremadura y, en buena medida, el papel que Trujillo jugará en esa nueva etapa.