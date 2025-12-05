Los vecinos de La Cañada salvan la Navidad instalando su propia decoración ante la falta de adornos por parte del Ayuntamiento de Cáceres

La urbanización cacereña de La Cañada celebra este viernes, a partir de las 20.00 horas, el encendido de un árbol de Navidad construido de manera artesanal por varios vecinos. La iniciativa está abierta a cualquier persona que desee asistir y surge como respuesta a la ausencia de iluminación navideña en la zona, ya que la entrada al residencial continúa en obras y este año no se han podido instalar los elementos decorativos habituales.

La iniciativa está organizada y financiada íntegramente por la asociación El Banco del Juguete, cuyo principal responsable reside en la barriada. El árbol, de varios metros de altura, se ha instalado en el acceso al barrio, frente a la Casa de la Cultura, convirtiéndose en el nuevo punto de referencia navideño de La Cañada.

Su estructura, completamente artesanal, está construida a partir de neumáticos de coche reciclados, cedidos temporalmente para esta novedosa propuesta. Las ruedas han sido forradas con material verde y se ha decorado con luces y distintos adornos elaborados por los propios residentes. En lo más alto destaca una estrella orientada hacia La Montaña, colocada con gran esfuerzo por los voluntarios y que simboliza, según explican, la "guía" y la esperanza con la que quieren iluminar estas fiestas.

Convivencia navideña

Tras el encendido, el protagonismo recaerá en los más pequeños, que serán los encargados de dar el toque final al árbol. Cada niño llevará una bola navideña personalizada con su nombre y la colgará en las ramas artificiales.

Cartel de la iniciativa. / Cedida a El Periódico

Además, los asistentes podrán disfrutar de un pequeño ágape preparado por la asociación, que incluirá roscas artesanas, chocolate caliente recién hecho, anís, limonchelo y otros licores. La idea, según los organizadores, es crear un ambiente cálido y cercano que invite a los vecinos a reunirse, charlar y compartir la tarde festiva.

Un toque musical

El acto contará también con la actuación del grupo local Gente Nueva, que se sumará a la celebración para poner banda sonora a la tarde. La formación interpretará villancicos rocieros y otras piezas tradicionales, contribuyendo a crear un ambiente festivo y participativo entre los asistentes.

Con esta iniciativa, los vecinos buscan dar ambiente navideño al barrio, tradicionalmente carente de decoración festiva, y ofrecer un momento especial para los más pequeños.