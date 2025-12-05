Encendido navideño
Los vecinos de La Cañada salvan la Navidad instalando su propia decoración ante la falta de adornos por parte del Ayuntamiento de Cáceres
Niños y mayores podrán disfrutar este viernes de un ambiente navideño especial con el encendido del árbol artesanal, una iniciativa organizada por la asociación El Banco del Juguete
La urbanización cacereña de La Cañada celebra este viernes, a partir de las 20.00 horas, el encendido de un árbol de Navidad construido de manera artesanal por varios vecinos. La iniciativa está abierta a cualquier persona que desee asistir y surge como respuesta a la ausencia de iluminación navideña en la zona, ya que la entrada al residencial continúa en obras y este año no se han podido instalar los elementos decorativos habituales.
La iniciativa está organizada y financiada íntegramente por la asociación El Banco del Juguete, cuyo principal responsable reside en la barriada. El árbol, de varios metros de altura, se ha instalado en el acceso al barrio, frente a la Casa de la Cultura, convirtiéndose en el nuevo punto de referencia navideño de La Cañada.
Su estructura, completamente artesanal, está construida a partir de neumáticos de coche reciclados, cedidos temporalmente para esta novedosa propuesta. Las ruedas han sido forradas con material verde y se ha decorado con luces y distintos adornos elaborados por los propios residentes. En lo más alto destaca una estrella orientada hacia La Montaña, colocada con gran esfuerzo por los voluntarios y que simboliza, según explican, la "guía" y la esperanza con la que quieren iluminar estas fiestas.
Convivencia navideña
Tras el encendido, el protagonismo recaerá en los más pequeños, que serán los encargados de dar el toque final al árbol. Cada niño llevará una bola navideña personalizada con su nombre y la colgará en las ramas artificiales.
Además, los asistentes podrán disfrutar de un pequeño ágape preparado por la asociación, que incluirá roscas artesanas, chocolate caliente recién hecho, anís, limonchelo y otros licores. La idea, según los organizadores, es crear un ambiente cálido y cercano que invite a los vecinos a reunirse, charlar y compartir la tarde festiva.
Un toque musical
El acto contará también con la actuación del grupo local Gente Nueva, que se sumará a la celebración para poner banda sonora a la tarde. La formación interpretará villancicos rocieros y otras piezas tradicionales, contribuyendo a crear un ambiente festivo y participativo entre los asistentes.
Con esta iniciativa, los vecinos buscan dar ambiente navideño al barrio, tradicionalmente carente de decoración festiva, y ofrecer un momento especial para los más pequeños.
- Un herido con arma blanca en una multitudinaria pelea con más de 50 involucrados en Aldea Moret de Cáceres
- “Compartimos el mismo pan”: despedida a Antonio Ramiro Cortijo, un maestro de Cáceres que unió aulas y personas
- Atascos en Pintores y hasta fallos de cobertura: el encendido de Navidad de Cáceres rompe todos los pronósticos con un lleno histórico
- Una avería en una vivienda de San Blas provoca la pérdida de millones de litros de agua en Cáceres
- El nuevo local de copas de la parte antigua de Cáceres abre sus puertas por todo lo alto: no faltaron el jamón ibérico y los embutidos
- Una discusión por dinero, motivo por el que un hombre lleva 20 horas atrincherado en su casa en Cilleros (Cáceres)
- El Tribunal Supremo anula las condenas por prevaricación a cinco exalcaldes de pueblos del Valle del Jerte por los vertidos de cerezas
- Con palos, a patadas y a puñetazo limpio: las imágenes de la pelea con más de 50 implicados en Aldea Moret (Cáceres)