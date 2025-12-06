Debate navideño
Las ‘Cañas de Navidad’, a revisión: por qué hosteleros y administraciones apoyan los cambios en horarios y normas
El debate gira en torno al impacto en terrazas, la seguridad, la normativa de alcohol y las posibles alternativas para equilibrar ocio y convivencia
El debate sobre la celebración de las Cañas de Navidad vuelve a escena mientras hosteleros y administraciones analizan posibles ajustes en su funcionamiento. Entre las cuestiones que se han puesto sobre la mesa figuran la reducción del horario (se pasará de un horario de 13:00 horas a 20:00 horas, en lugar de hasta las 22:00 horas del año pasado a petición de los propios hosteleros), el impacto que podría tener en la afluencia de clientes y las medidas necesarias para garantizar la seguridad durante unas jornadas en las que se concentran miles de personas en calles y terrazas.
Entre las razones de la reducción horaria están la gestión de grandes concentraciones, la convivencia con el vecindario y la capacidad operativa de los establecimientos durante momentos de alta demanda. Con esta reducción se modifican los tiempos podría influir en el flujo de clientes, especialmente en espacios exteriores donde el consumo suele anticiparse al mediodía.
También se valoran posibles medidas de seguridad que acompañan este cambio normativo, como controles de aforo, refuerzo de vigilancia privada, señalización de zonas de paso y un mayor seguimiento del cumplimiento de la normativa sobre venta de bebidas alcohólicas, que regula horarios y espacios autorizados para su consumo.
Alternativas
En paralelo, el sector hostelero debate qué alternativas tendría para seguir ofreciendo un servicio atractivo al aplicarse estas limitaciones, desde potenciar actividades en interior hasta solicitar permisos especiales para eventos durante las fiestas. Los expertos recuerdan que la normativa aplicable puede incluir sanciones económicas o administrativas en caso de incumplimiento, aunque cualquier régimen sancionador dependerá de las ordenanzas que cada municipio apruebe.
El Ayuntamiento de Cáceres ha anunciado este viernes que las populares cañas navideñas sufrirán un recorte horario este año. Y se trata de una reducción horaria a petición de los propios hosteleros. Se pasará de un horario de 13:00 horas a 20:00 horas, en lugar de hasta las 22:00 horas del año pasado. El objetivo: que los trabajadores de la hostelería puedan conciliar en unas fechas tan señaladas.
Así, la Junta local de Gobierno ha aprobado las condiciones especiales para la celebración de las 'Cañas de Navidad 2025', por el sector de hosteleros de la Ciudad de Cáceres, los días 24 y 31 de diciembre de 2025.
La celebración de las 'Cañas de Navidad' se autoriza solo a las vías peatonales o semi-peatonales que por sus características lo permitan. En dichas calles cada establecimiento solo podrá utilizar su correspondiente espacio de terraza y respetando las distancias establecidas en su resolución de concesión con respecto a la acera.
La petición de barra o mostrador en el exterior, solo se concede para apoyar bebidas o comidas, no autorizándose la instalación de neveras o cañeros ni planchas ni otros elementos utilizados para cocinado y fuego.
Barra o terraza
Asimismo, los titulares de los establecimientos deberán elegir entre mostrador o terraza, no permitiéndose terraza y barra a la vez y cumpliendo con las medidas de seguridad y accesibilidad. Además, han de tener en cuenta que la instalación de las barras, mostradores o expositores, no podrán anclarse al suelo mediante sistemas que supongan intervención sobre el pavimento, "debiendo tomar las medidas y las condiciones de seguridad necesarias para que no suponga ningún peligro para los ciudadanos".
La música ambiente y según zonas, se aconseja que se realice a través de un único hilo musical. Asimismo, la ambientación musical de los establecimientos estará sujeta a la normativa autonómica y local en materia de ruidos.
No se autoriza la utilización de pantallas de televisión en las terrazas o zonas de celebración. Los conciertos de pequeño formato en zonas de terrazas, así como de charangas o Djs, no podrán utilizar amplificadores de sonido. Con respecto a las charangas, estas tendrán que ser itinerantes y no permanecer fijas en un mismo lugar para evitar posibles molestias por ruidos.
Se prohíbe, "por razones obvias de seguridad", sacar a la vía pública cualquier servicio de bar en formato de cristal, debiéndose utilizar preferiblemente envases reciclables o reutilizables.
La decoración de las terrazas que celebren las 'Cañas de Navidad' no podrá constituir un obstáculo para la libre circulación peatonal o rodada, cumpliendo con la Ordenanza reguladora de Accesibilidad Universal, el cumplimiento estricto de las normas de seguridad, aforo, convivencia ciudadana y atención a menores, recogidas en la Ley de Medidas de Prevención del Consumo de Bebidas Alcohólicas en la Infancia y la Adolescencia, zonas públicas y Venta de Bebidas Alcohólicas.
Todos los espacios utilizados deberán quedar limpios y despejados de cualquier elemento o residuo usado o generado por la actividad. Deberán contar con las correspondientes autorizaciones emitidas por los órganos competentes. Los distintos establecimientos se harán responsables del uso adecuado de la vía, de las instalaciones y de cualquier daño que pueda sufrir un tercero como consecuencia de la actividad a desarrollar. Informa Eduardo Villanueva.
El debate también incluye a la ciudadanía. Algunos ayuntamientos estudian habilitar procesos de consulta o espacios de participación para recoger opiniones antes de adoptar decisiones que afecten al ocio navideño. Del mismo modo, se revisan experiencias de otras localidades españolas donde estas celebraciones cuentan con limitaciones horarias, campañas de consumo responsable o dispositivos preventivos reforzados.
Sí existe un consenso general: la necesidad de equilibrar el ambiente festivo con la seguridad, la convivencia y la viabilidad del sector hostelero, en uno de los periodos de mayor actividad del año.
