La ciudad de Cáceres “Patrimonio de la Humanidad” y su Sierra de la Mosca

El 25 de noviembre de 1986 la UNESCO declaró la Ciudad Monumental de Cáceres “Patrimonio de la Humanidad”, por ser el tercer conjunto medieval de Europa mejor conservado. Sus estrechas calles, las impresionantes iglesias, las casas palaciegas, los conventos y su muralla almohade, hacen merecer este título por conservar un patrimonio cultural legado por multitud de pueblos que la actual humanidad debería reconocer.

Este conjunto monumental de ensueño convirtió a Cáceres en una ciudad universal visitada por gentes de todo el mundo. Para el turista que aún no conozca Cáceres, su barrio monumental está situado en un lugar privilegiado de la Sierra de la Mosca, a caballo entre la Montaña y la Sierrilla; ¿cabe una ubicación más exacta para definir la inseparable cualidad serrana de esta histórica ciudad?. Aquel que visite Cáceres y quiera verlo con un perspectiva paisajística está obligado a subir al Santuario de la Virgen de la Montaña, desde allí podrá observar una perspectivas panorámica de toda la ciudad antigua y la moderna, también el extenso Calerizo, “madre del agua” permanente que da origen a la frondosas huertas de la Ribera del Marco, sustento de la ciudad desde sus orígenes.

Los prehistóricos habitantes de las cuevas del Calerizo ( Santa Ana, El Conejar y Maltravieso ) se aposentaron en la cercanía de la continua y abundante corriente de agua que afloraba en la fuente del Marco. Aquellos hombres primitivos dejaron en la cueva de Maltravieso unas pinturas de sus manos que datan de 66.700 años, por tanto, sus autores fueron los extintos neandertales. En la surgencia de agua permanente de la fuente calcárea del Marco nace la rivera del mismo nombre, en cuyas márgenes su ubican unas treinta hectáreas de huertas, un autentico edén cacereño hasta su desembocadura en el rio Guadiloba.

Pero, volviendo a la Montaña, tal vez allí podamos encontrar el estado más natural y salvaje del entorno de nuestra ciudad, desconocido por la mayoría de los cacereños y amenazado por un urbanismo descontrolado. La Montaña, con su famoso santuario mariano, es una elevación de la Sierra de la Mosca. Esta pequeña sierra se encuentra rodeada por una llanura totalmente deforestada, pero que aún posee un tupido bosque mediterráneo que se extiende entre la ciudad de Cáceres y el vecino pueblo de Sierra de Fuentes, con un rica flora y fauna, donde también es posible ver dehesas con viejas encinas y alcornoques, olivos, madroños, enebros, castaños, pinos piñoneros, etc. acompañado de una importante representación de la fauna autóctona, típica de las sierras extremeñas, por lo cual bien se merece el sobrenombre del “Pequeño Monfragüe”, con un plegamiento de sus rocas estilo apaláchense, de crestas cuarcíticas y valles pizarrosos y calizos.

La Sierra de la Mosca es hoy el pulmón de Cáceres, donde su ciudadanía disfruta de una naturaleza increíble. Los cultivos tradicionales y el pastoreo en esta pequeña sierra siempre proveyó de productos naturales de calidad a la ciudad y a los pueblos de su comarca, con una excelente miel, aceite, y quesos exquisitos. Por todo ello, se produce hoy en nuestra sociedad una intensa campaña conservacionista deseando que esta naturaleza excepcional de la Sierra de la Mosca sea protegida y puesta en valor para las generaciones presentes y venideras, para que se pueda conocer su inmensa riqueza forestal y faunística, evitando así la degradación ambiental por abandono, y que se convierta en un recurso de economía sostenible, de agroturismo, con deportes de naturaleza, en suma, su protección para beneficio de la salud de los cacereños y de quienes nos visitan.

Es posible que sin la preservación de la Sierra de la Mosca, el Calerizo y la Ribera de Marco, no estaríamos celebrando el año que viene el 40º Aniversario de Cáceres “Ciudad Patrimonio de la Humanidad”.