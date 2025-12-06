Cada comarca de Cáceres tendrá su propio plan cultural: la diputación contratará gestores para diseñar la hoja de ruta del territorio

La Diputación de Cáceres ha anunciado la puesta en marcha de un Plan de Dinamización Cultural para cada comarca de la provincia, apoyado en una figura clave: la contratación de gestores y gestoras culturales que realizarán un diagnóstico profundo del territorio y diseñarán estrategias adaptadas a las realidades locales. El anuncio se ha dado a conocer en el Encuentro Red Maraña celebrado en Cáceres, un foro que ha reunido a más de un centenar de agentes culturales, asociaciones, empresas y representantes municipales de todas las comarcas.

La Red Maraña, creada hace un año por la Diputación y la Asociación de Gestores y Gestoras Culturales de Extremadura (AGCES), ha recorrido la provincia para detectar necesidades, mapear recursos y tomar el pulso a un sector que en el mundo rural necesita coordinación, apoyo técnico y espacios de creación comunitaria. El encuentro de este miércoles ha servido para hacer balance de ese primer año de trabajo y para presentar nuevas líneas de actuación.

En representación de la vicepresidenta de Territorio, Igualdad y Cultura, Esther Gutiérrez, el diputado Alberto Ortega Villarroel ha explicado que la institución provincial no solo ha mantenido todos los programas culturales existentes, sino que ha innovado a partir de las demandas trasladadas por los ayuntamientos. “Ahora damos un paso más con la contratación de la figura del gestor cultural, que hará un diagnóstico profundo de cada comarca: recursos, asociaciones, iniciativas, intereses y propuestas participativas”, ha señalado.

Presentación del programa. / El Periódico

El objetivo es elaborar un Plan Cultural propio para cada comarca, que permita alinear las políticas provinciales con las necesidades reales del territorio y avanzar hacia un modelo de desarrollo cultural coherente, sostenible y descentralizado. La Diputación ha recordado que en solo dos años ha duplicado el número de programas culturales llevados a los pueblos: de 12 programas y 125 actividades en 2023 se ha pasado a 22 programas y 255 actividades en 2025. Entre ellos figuran clásicos como Muro Crítico, Noches de Santa María o los Conciertos de Pedrilla, junto a nuevas propuestas como Literatura en mi pueblo, Bajo el magnolio de Pedrilla o Danza Pueblo Danza.

Naturmanera

El Encuentro Red Maraña también ha servido como escaparate de iniciativas que ya están dinamizando el entorno rural. Proyectos como El Bosque de TO, El Día de los Productos Silvestres, Cabezuela te cuida, Naturmanera, La Nave del Duende, Gata Negra, Nómadas Digitales o Entrevecinos han mostrado el potencial creativo del territorio y la necesidad de reforzar alianzas para garantizar su continuidad.

Con estas medidas, la Diputación aspira a consolidar un ecosistema cultural amplio, diverso y vertebrador, donde cada comarca pueda construir su relato propio y avanzar hacia una participación ciudadana más activa en la vida cultural de los pueblos.