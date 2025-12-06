Navidad a domicilio
Correos permite comprar y enviar cestas de Navidad desde cualquier punto de Cáceres sin coste adicional
Las 28 oficinas y los carteros rurales ofrecen un catálogo de lotes que pueden entregarse directamente en casa o enviarse como regalo
Correos ha puesto en marcha en la provincia de Cáceres un servicio especial que permitirá a los ciudadanos adquirir y enviar cestas de Navidad de forma sencilla, tanto en entornos urbanos como en zonas rurales. Con motivo de las fechas festivas, la compañía ha habilitado un catálogo variado de lotes navideños que ya se puede encargar en cualquiera de las 28 oficinas de la provincia o directamente a través de los carteros y carteras rurales.
El servicio ha sido diseñado para facilitar al máximo la compra y el envío. En el momento de adquirir la cesta, el cliente puede optar por recibirla en su propio domicilio o enviarla como regalo a la persona que desee, sin que ello suponga un coste adicional. Correos se encargará del transporte y la entrega, aprovechando su amplia red territorial para garantizar que el pedido llegue a cualquier punto de la provincia.
En las áreas rurales, el servicio cobra un valor añadido. Los vecinos podrán encargar las cestas sin necesidad de desplazarse, ya que serán los propios carteros y carteras rurales quienes gestionen la compra desde cada domicilio. De esta manera, la adquisición de lotes navideños estará disponible para toda la ciudadanía, independientemente del lugar donde viva.
Correos ha señalado que esta iniciativa forma parte de su objetivo de facilitar el día a día de los usuarios, aprovechando la capilaridad de su red y reforzando su papel como servicio público en el entorno rural. La campaña navideña se suma a otros servicios que la empresa ofrece para acercar compras, gestiones y envíos a todos los hogares, especialmente en estas fechas de mayor actividad.
- Un herido con arma blanca en una multitudinaria pelea con más de 50 involucrados en Aldea Moret de Cáceres
- “Compartimos el mismo pan”: despedida a Antonio Ramiro Cortijo, un maestro de Cáceres que unió aulas y personas
- Atascos en Pintores y hasta fallos de cobertura: el encendido de Navidad de Cáceres rompe todos los pronósticos con un lleno histórico
- Una avería en una vivienda de San Blas provoca la pérdida de millones de litros de agua en Cáceres
- El nuevo local de copas de la parte antigua de Cáceres abre sus puertas por todo lo alto: no faltaron el jamón ibérico y los embutidos
- Una discusión por dinero, motivo por el que un hombre lleva 20 horas atrincherado en su casa en Cilleros (Cáceres)
- El Tribunal Supremo anula las condenas por prevaricación a cinco exalcaldes de pueblos del Valle del Jerte por los vertidos de cerezas
- Con palos, a patadas y a puñetazo limpio: las imágenes de la pelea con más de 50 implicados en Aldea Moret (Cáceres)