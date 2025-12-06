Correos permite comprar y enviar cestas de Navidad desde cualquier punto de Cáceres sin coste adicional

Correos ha puesto en marcha en la provincia de Cáceres un servicio especial que permitirá a los ciudadanos adquirir y enviar cestas de Navidad de forma sencilla, tanto en entornos urbanos como en zonas rurales. Con motivo de las fechas festivas, la compañía ha habilitado un catálogo variado de lotes navideños que ya se puede encargar en cualquiera de las 28 oficinas de la provincia o directamente a través de los carteros y carteras rurales.

El servicio ha sido diseñado para facilitar al máximo la compra y el envío. En el momento de adquirir la cesta, el cliente puede optar por recibirla en su propio domicilio o enviarla como regalo a la persona que desee, sin que ello suponga un coste adicional. Correos se encargará del transporte y la entrega, aprovechando su amplia red territorial para garantizar que el pedido llegue a cualquier punto de la provincia.

Una persona introduce una carta en un buzón de correos / JESUS DIGES

En las áreas rurales, el servicio cobra un valor añadido. Los vecinos podrán encargar las cestas sin necesidad de desplazarse, ya que serán los propios carteros y carteras rurales quienes gestionen la compra desde cada domicilio. De esta manera, la adquisición de lotes navideños estará disponible para toda la ciudadanía, independientemente del lugar donde viva.

Correos ha señalado que esta iniciativa forma parte de su objetivo de facilitar el día a día de los usuarios, aprovechando la capilaridad de su red y reforzando su papel como servicio público en el entorno rural. La campaña navideña se suma a otros servicios que la empresa ofrece para acercar compras, gestiones y envíos a todos los hogares, especialmente en estas fechas de mayor actividad.