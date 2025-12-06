Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Agenda cultural

El dúo 'La Petite Mort', formado por Rubén Cebrián y Guada Zazo, actúa esta tarde en el Corral de las Cigüeñas en Cáceres

Del directo vibrante de 'La Petite Mort' al thriller teatral 'Succo' y el espectáculo familiar de la compañía brasileña Cartas

La Petite Mort, dúo extremeño.

La Petite Mort, dúo extremeño. / La Petite Mort.

Esteban Valero Vizcano

Cáceres

La ciudad ofrece una variada programación para todos los públicos.

'La Petite Mort' en el Corral de las Cigüeñas

Este sábado 6 de diciembre, de 17.30 a 19.00, el Corral de las Cigüeñas acogerá una cita musical especial que contará con 'La Petite Mort' como teloneros.

El dúo extremeño, formado por Rubén Cebrián y Guada Zazo, trae una propuesta sonora que fusiona funk y electrónica, dando como resultado un estilo fresco, intenso y envolvente. Sus temas combinan ritmos bailables, texturas electrónicas y una marcada carga emocional. Sobre el escenario, 'La Petite Mort' ofrece un directo vibrante y magnético, donde la conexión entre sus integrantes convierte cada actuación en una experiencia inolvidable para el público. Una ocasión perfecta para disfrutar de talento local y comenzar la tarde con la mejor energía musical.

Estreno de 'Succo. Documentos de un asesino sin motivos' en La Nave del Duende

El Casar de Cáceres acoge este 6 de diciembre, a las 20.30, la representación de Succo. Documentos de un asesino sin motivos en La Nave del Duende, una propuesta teatral tan perturbadora como hipnótica.

Cartel oficial de la obra.

Cartel oficial de la obra. / Cedida

La obra, ambientada en Italia en 1988, reconstruye la confesión de Roberto Succo, un fugitivo que mantuvo en vilo a tres países europeos. Desde la sala de interrogatorios de la cárcel de Livorno, el público se adentra en un thriller psicológico que expone, paso a paso, los crímenes y la mente fracturada de un joven diagnosticado con esquizofrenia paranoide. Con una puesta en escena de vanguardia, la función fusiona el rigor del documento policial con una potente poética visual para narrar la huida de un asesino que cambiaba de identidad.

Teatro y circo gratuito en Aldea Moret

Este sábado, Aldea Moret acogerá un espectáculo gratuito de teatro y circo a cargo de la compañía brasileña Cartas, dirigido por Aline Jorge. La función, dirigida a público familiar, comenzará a partir de las 12.00 horas.

Cartel oficial del espectáculo de teatro y circo.

Cartel oficial del espectáculo de teatro y circo. / Cedida

La obra cuenta la historia de Jerónimo, un viajero entusiasta que desea recorrer el mundo y conocer nuevas personas, pero que se encuentra con diversos obstáculos que ponen a prueba su determinación y lo desmotivan a seguir adelante. A través de un lenguaje escénico que fusiona acrobacias, humor y teatro gestual, la propuesta invita a reflexionar sobre la perseverancia y el valor de continuar el camino pese a las dificultades.

TEMAS

