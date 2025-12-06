Feria Monacal 2025
La Feria Monacal empieza con buen pie, con más de 2.600 cajas vendidas el primer día
Los nevaditos, las lenguas de almendra y las magdalenas de chocolate son algunos de los dulces que más éxito están teniendo en la Feria Monacal, según los datos de la organización.
Se anunció a bombo y platillo y, parece, recaló en la población. La Feria Monacal, que comenzó el pasado jueves, atrae a miles de personas al Palacio Episcopal de Cáceres y, de momento, está siendo todo un éxito.
La primera jornada, la del viernes, cerró con un buen balance de ventas con más de 2.600 cajas vendidas. Según datos facilitados por la organización, durante el día inaugural se han vendido 2.692 cajas de dulces, lo que representa el 30% del total de existencias previstas para todo el evento. Una cifra que refleja la gran afluencia de público y el creciente interés por la repostería tradicional elaborada en los conventos.
Entre los productos más demandados, destacan los nevaditos, que han despuntado como uno de los dulces estrella del día. Junto a ellos, también han registrado excelentes ventas las lenguas de almendra, las magdalenas de chocolate, las galletas rizadas y los bocaditos de hojaldre, consolidándose como los favoritos del público asistente.
La organización «valora muy positivamente estos resultados, que auguran un desarrollo exitoso del resto de la feria».
Muy buena acogida
Algunos puntos de venta aseguran que la acogida hasta el momento está siendo «muy buena». Esto es lo que afirma Mari Carmen, quien vende los dulces del Convento de las Franciscanas de Coria. Y, añade, cree que se debe a que «ha llegado al corazón de la gente, porque son dulces que están hechos con mucho corazón». «No son lo mismo los dulces artesanos que los de cualquier supermercado».
Al evento no solo han acudido cacereños, sino también muchos turistas. «Gente que ha venido de turismo nos ha preguntado que hasta cuando estamos abiertos porque querían llevarse cosas». En su caso, está teniendo muy buena acogida los corazones de San Francisco, que llevan yema y almendra. «Están muy ricos». Por otro lado, los polvorones también están llamando la atención. «Están hechos como se hacían antes, mi tía Encarna los hacía igual. Al verlos hechos con el mismo cariño, me ha recordado a ella».
