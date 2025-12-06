Ya hay fecha para el nuevo supermercado de La Madrila de Cáceres: 17 de diciembre

Tras poco más de un mes de obras, ya se conoce la fecha de la inauguración del nuevo supermercado que proveerá al barrio cacereño de La Madrila: el 17 de diciembre, tal y como anuncia un cartel colgado en el establecimiento.

La llegada de este supermercado, de la cadena Dia, está previsto que sea un antes y un después, tanto para vecinos como para comerciantes. Los primeros tendrán un nuevo local en el que comprar, además de las multitiendas o la frutería-carnicería Puerto, todo un clásico de la zona. Hasta ahora, los supermercados más cercanos eran el Spar y el Mas de la avenida Virgen de Guadalupe.

Temor

Sin embargo, los segundos no están tan contentos, pues ven en este gigante una amenaza para sus comercios que, en algunos casos, creen que tendrán que cerrar. Esther, dueña de la multitienda ‘El Capricho’, opinaba para este diario que cree que la apertura de un supermercado de tal magnitud «es algo innecesario porque ya hay suficiente comercio». «Creo que están tirando más por los grandes comercios y crear puestos de trabajo, pero son cadenas de fuera de España, y eso a las pymes nos afectará», pronunció.

Hay muchos puntos de vista posibles, pues algunos vecinos sí ven bien que haya más competencia en la zona. El local ocupa casi toda la acera de la calle Venecia, desde una parte de lo que fue 'El País de Ni' hasta la esquina colindante con el Bontá.

Punto de inflexión

La apertura de un gran supermercado en un barrio suele celebrarse con expectación. Supone empleo directo, comodidad para los vecinos y nuevos servicios a pie de calle. Pero también marca un antes y un después en el equilibrio económico y social del entorno.

«El supermercado actúa como un imán urbano», explica Antonio Manso, economista especializado en desarrollo local. «Atrae clientes de otras zonas, mejora la seguridad por el movimiento constante y revaloriza el entorno, pero al mismo tiempo puede generar tensiones en el comercio tradicional y cambios en la dinámica del barrio».

Imagen de la calle Doctor Fleming, de La Madrila. / Jorge Valiente

En barrios medios o periféricos, donde antes predominaban las tiendas de ultramarinos, fruterías o carnicerías de toda la vida, la llegada de una gran superficie altera el mapa comercial. El flujo de clientes se concentra en un único punto y muchos pequeños negocios tienen que reinventarse para sobrevivir.

En el lado positivo, la instalación de un supermercado de gran tamaño genera decenas de puestos de trabajo, tanto directos como indirectos. Cajeros, reponedores, personal de limpieza, seguridad o logística forman parte de un engranaje que, según cálculos del sector, puede suponer entre 40 y 100 empleos en establecimientos de tamaño medio.

Además, la mejora de los servicios —iluminación, limpieza, acceso rodado— suele beneficiar a todo el entorno urbano. «Desde que abrieron el supermercado, la calle tiene más vida y hay más movimiento», comenta Lucía García, vecina de un barrio cacereño donde recientemente se ha inaugurado una gran superficie. «Antes era una zona muy apagada, ahora da gusto pasear».

Rodeo

Donde también han visto recientemente la llegada de un nuevo supermercado es en la barriada del Parque del Rodeo, en la calle María Auxiliadora 10-12, y de la misma cadena. Sin embargo, allí cayó bien la noticia entre los vecinos. Jaime estaba comprando en la sección de frutas y verduras y ha contado a este diario que, al residir alquilado en la calle Beata Madre Matilde, «me viene muy bien un comercio más en la zona». «Hay otros dos negocios iguales, un Coviran y un Provecaex, pero cuanta más variedad haya en la zona mejor para el barrio», cuenta.

Inauguración del nuevo supermercado en la calle María Auxiliadora. / E. P.

A su lado se encontraba Concha haciendo su compra diaria: «La apertura me parece muy bien porque le da vida al barrio. Ya tenemos donde elegir, vivo en esta misma calle. Cada vez somos más población y esto nos va a venir muy bien a todos», señala.