Qué implica un delito contra la seguridad vial y cómo educar a los jóvenes frente a las maniobras temerarias en moto

La investigación abierta a un joven en Cáceres por grabarse realizando “caballitos” y derrapes en vías abiertas al tráfico ha reactivado el debate sobre las consecuencias legales de estas conductas y el papel que juegan las redes sociales en la propagación de comportamientos temerarios. En España, un delito contra la seguridad vial por conducción temeraria puede acarrear penas de prisión de seis meses a dos años, multa y retirada del permiso de conducir por hasta seis años, al considerar que se ha puesto en riesgo grave la vida o la integridad de terceros.

Las maniobras temerarias más frecuentes en motocicletas incluyen adelantamientos indebidos, levantamiento de la rueda delantera, derrapes controlados, circulación a gran velocidad y uso del móvil mientras se conduce. Todas ellas incrementan el peligro de accidente y están tipificadas como infracciones graves o, en casos más extremos, delitos penales.

Guardia Civil

En el caso de los jóvenes, la influencia de las redes sociales ha adquirido un peso determinante. Publicar vídeos en plataformas cerradas o abiertas puede funcionar como estímulo para asumir riesgos, buscando reconocimiento, viralidad o aceptación en el grupo. La Guardia Civil ha advertido en repetidas ocasiones de que estas dinámicas no solo multiplican la peligrosidad en carretera, sino que contribuyen a normalizar conductas que pueden resultar letales.

El caso, paso a paso Agentes de la Guardia Civil, pertenecientes al Puesto de Ahigal (Cáceres), han investigado a un joven, como supuesto autor de un delito contra la seguridad vial, tras difundirse en una red social vídeos en los que se le observa realizando maniobras temerarias con una motocicleta en vías abiertas al tráfico. Los hechos tuvieron lugar los pasados meses de septiembre y noviembre, cuando los agentes tuvieron conocimiento de que un individuo circulaba por la localidad de Ahigal y por la zona de la presa del pantano de Gabriel y Galán (Guijo de Granadilla) realizando conducciones peligrosas. En las imágenes difundidas en un grupo cerrado de Instagram, a las que han tenido acceso los agentes, se aprecia al investigado efectuando “caballitos” mientras adelantaba a otros vehículos, así como derrapes con la rueda trasera, conocidos como “quemar rueda”, conductas que comprometían gravemente la seguridad de los usuarios de la vía. Inmediatamente se iniciaron diligencias de investigación para esclarecer los hechos, fruto de las cuales, la Guardia Civil ha logrado identificar al responsable de las maniobras, procediéndose a su investigación penal como supuesto autor de un delito contra la seguridad vial, por conducción temeraria. Las diligencias instruidas han sido remitidas al Decanato de los Juzgados del Partido Judicial de Plasencia (Cáceres). La Guardia Civil recuerda la especial gravedad de este tipo de comportamientos, que no solo ponen en riesgo la vida de quien los realiza, sino también la de conductores, peatones y otros usuarios de la vía que se ven expuestos de manera inesperada a maniobras imprevisibles y de alto riesgo. La carretera no es un espacio para realizar exhibiciones ni retos virales, y el uso irresponsable de las redes sociales puede amplificar conductas peligrosas que otros jóvenes podrían intentar imitar. Por ello, la Guardia Civil insiste en la importancia de conducir de forma prudente, respetar las normas de circulación y evitar cualquier práctica que pueda distraer, desestabilizar o poner en peligro a terceros. Fomentar una movilidad segura es responsabilidad de todos, especialmente entre los más jóvenes, para quienes la motocicleta puede ser una herramienta de libertad, pero nunca un instrumento de riesgo.

Expertos en educación vial han señalado que la formación temprana es clave. Entre las medidas propuestas figuran talleres en institutos, programas de convivencia vial, simuladores de conducción y charlas de víctimas de accidentes. Diversas instituciones han desarrollado iniciativas específicas, como los programas de prevención dirigidos a adolescentes en los que se analiza el impacto real de la conducción temeraria y se fomentan decisiones responsables.

Consecuencias

El efecto que generan estas exhibiciones también tiene consecuencias en la percepción social de los motoristas. Las asociaciones de motociclistas han apuntado que unos pocos comportamientos imprudentes perjudican la imagen de un colectivo mayoritariamente respetuoso con las normas y que defiende la seguridad en carretera.

La Guardia Civil ofrece recursos informativos a través de campañas anuales, materiales educativos en su web y acciones coordinadas con centros escolares. Junto a ello, familias y educadores pueden desempeñar un papel decisivo promoviendo conversaciones abiertas sobre riesgos, acompañando las primeras experiencias de conducción y reforzando hábitos prudentes.

El mensaje es claro: la motocicleta puede ser un vehículo que aporta autonomía y disfrute, pero las maniobras temerarias, amplificadas por las redes sociales, pueden tener consecuencias irreversibles. Educar, informar y concienciar se han convertido en pilares esenciales para reducir una conducta que preocupa cada vez más a las autoridades.