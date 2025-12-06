El libro viajero del Marqués de Monroy: la joya militar de 1819 que terminó en una biblioteca familiar de Cáceres

Nos consideramos muy afortunados, con el paso de los años hemos conocido a personas muy interesantes vinculadas a nuestra querida ciudad, que de una manera u otra nos han aportado mucho conocimiento sobre Cáceres, y que siempre hemos tratado de compartir con cuantas personas sentían y sienten las mismas inquietudes que nosotros.

Y en esta línea la causalidad ha hecho posible el ir adquiriendo determinadas publicaciones de notable antigüedad, además de tratarse de primeras ediciones. Siendo los caminos innumerables, por donación, hallazgo inesperado o simple herencia, incluso por trueque con otros libros. De esta manera se ha formado una biblioteca como mínimo curiosa con un contenido variadísimo.

Lo verdaderamente curioso en este tema es lo que seguidamente vamos a compartir, y que está muy vinculado con nuestra ciudad, como no podía ser de otra manera.

‘Elementos de equitación militar para el uso de la caballería española’ es una de esas obras que titulamos curiosa, editada en el año 1819, y que formó parte de la magnífica biblioteca que disfrutó en vida don Juan María de Varela y Abraldes (1867-1891) XII Marqués de Monroy, casado con doña Josefa de Ulloa.

Según algunos testigos, habituales en los tratos con su propietario, el detallado libro era parte de una magnifica biblioteca de varios centenares de ejemplares de muy variados contenidos fechados en los siglos XVII, XVIII y XIX. Biblioteca ante la que se celebraban habitualmente interesantes tertulias de personas de diferentes niveles sociales.

El título del marquesado de Monroy fue creado por el monarca Felipe IV, el 8 de mayo de 1643. Siendo el primer Marques, don Fernando de Monroy y Guzmán Zúñiga y Menchaca (1643-1656).

Don Juan María de Varela era uno de los hombres más ricos de Extremadura, con posesiones en varias localidades, entre los que destacaba el castillo de Monroy donde pasaba largas temporadas y donde se acomodó los últimos años de su vida, en una situación que los historiadores locales consideran que lamentable, falleciendo sin descendencia, pero con un amplio patrimonio, lo que ocasionó no pocos dolores de cabeza a nuestras autoridades por muy diferentes motivos. Su casa familiar era el palacio de los Saavedra, existente detrás de la Iglesia de San Juan, en la plaza del Doctor Durán, donde desde 1977 es la sede de la Cámara de Comercio e Industria de Cáceres.

Riqueza económica

Su riqueza económica ascendía entonces a algo más de siete mil euros, a lo que habría que sumar muebles, tierras y edificios. Se nombraron como albaceas de su patrimonio al Marqués de Cerralbo y al Conde de Torre del Fresno, según las fuentes documentales nuestro protagonista dejó escrito en su testamento que todo su patrimonio fuera entregado a los pobres de Cáceres, pero también de esas localidades donde tenía propiedades. Pero los problemas comienzan cuando va pasando el tiempo y los albaceas no cumplen con lo decidido por el Marqués.

Desde el mes de abril del año 1891 que falleciera hasta julio de 1893 no comenzaron a repartirse pequeñas cantidades de dinero entre algunas familias pobres de la ciudad, lo que la mayoría consideraba una verdadera miseria, lo que los llevó a la desesperación después de haberse hecho público el gran patrimonio que don Juan María Varela había quedado para ese fin caritativo. Y dada la gran necesidad que se daba en aquella época en nuestras tierras, facilitó que se concentraran numerosos grupos de mendigos y necesitados en nuestra ciudad y provocaran incidentes serios en los que se produjeron varios heridos y no pocos detenidos, además de la quema de diferentes negocios de la zona céntrica de Cáceres, motines que se prolongaron hasta el año 1894. Destacando entre todos estos sucesos la total destrucción de la Tienda Asilo que el alcalde de aquella época había levantado con dinero de la herencia del Marqués, en el espacio donde hoy está construido el parking Galarza.

Y hasta aquí lo interesante, lo curioso viene a continuación.

Según la información que ha llegado hasta nuestras manos, nuestros antepasados por parte paterna, que vivieron hasta seis generaciones desde la calle Donoso Cortés toda la calle Javier García (hoy Mario Roso de Luna), hasta el Camino Llano, espacio que dichos familiares poseían en propiedad y donde el tatarabuelo don Ciriaco Agustín Cisneros Marcos vivió con su esposa doña Valeriana Teresa Márquez García, en la primera mitad del siglo XIX, hogar familiar de su hijo don José Cisneros Márquez que estuvo casado con doña Maximiliana Juana Congregado López, padres de nuestra abuela paterna doña Teresa Cisneros Congregado, crearon varios negocios, como un bar donde acudían viajeros y vecinos de la zona, así como construyeron espacios para guardar diferentes animales tales como ovejas, caballos y cerdos. Al tiempo que practicaban la caza con la inestimable ayuda de varios perros especialmente educados para ello. Y espacio donde tenían diferentes árboles frutales para el consumo familiar principalmente.

Párking de Obispo Galarza de Cáceres. / El Periódico Extremadura

Actividades todas ellas que crearon un importante círculo de amistades con cuantas personas acudían a estos establecimientos. Sin importar la cuna ni la profesión de los tertulianos. Siendo don Juan María Varela y Abraldes uno de los vecinos que mantuvo una relación de amistad con nuestro tatarabuelo por compartir distintas actividades. Y fue en esta amistad cuando mencionado libro anteriormente pasó a manos de mis antepasados, y de generación a generación hasta formar parte de nuestra biblioteca familiar.

Tan extraordinaria publicación comienza así: ‘Al Rey Nuestro Señor: Entre los muchos afanes con que procuraban los españoles todos en la pasada guerra librarse de un yugo odioso, y rescatar la amada persona de V. M., uno de los medios que me inspiró la Providencia para coadyugar por mi parte a tan religioso fin, fue el de labrar una academia de equitación para la Caballería, y servirla gratuitamente.

V. M., dignándose no solo admitir bajo sus Reales auspicios estos Elementos que he trabajado para esta escuela, sino también mandando establecer el mismo Real colegio militar de equitación en esta capital, y habiéndose servido visitarle distintas veces, ha dado a conocerque merece su protección, y ha coronado mis desvelos con la mas dulce recompensa.

Como un corto testimonio de mi gratitud, de mi amor, de mi aplicación, y del interés con que miro el engrandecimiento de la Caballería, y cuanto concierne al mejor servicio de vuestra Real Persona, pongo a L. R. P. de V. M. este pequeño libro, que siempre será garante de mi zelo en el desempeño de la enseñanza que V. M. se ha dignado confiarme.

Dios guarde la importante vida de V. M. Madrid 20 de Agosto de 1818. Francisco de Laiglesia y Darrac.

Mencionado libro está dividido en tres partes, con un total de 224 páginas, dividido en tres partes. La primera tiene un total de nueve capítulos, cada uno de ellos con un determinado número de artículos. La segunda parte tiene cinco capítulos con el consiguiente número de artículos. Y la tercera parte o apéndice tiene un total de seis capítulos, con sus correspondientes artículos.

Esta magnífica obra se completa con una docena de explicativos y detallados dibujos con el fin de que el entusiasta lector comprenda inmediatamente lo que el texto detalla.

En otro momento nos referiremos a alguna otra publicación que con notable antigüedad guardan curiosidades relacionadas con nuestra ciudad Patrimonio de la Humanidad desde 1986.

Alonso Corrales Gaitán es investigador