Conmemoración
El Lignum Vera Crucis de la Hermandad del Cristo Negro se celebrará el 11 de enero
Además, al finalizar, la cofradía presentará los actos conmemorativos del 40º aniversario de su refundación
Redacción
La Muy Solemne, Venerable y Pontificia Hermandad Penitencial del Santo Crucifijo de Santa María de Jesús, el Cristo Negro, ha comunicado que la celebración del Linum Vera Crucis será el próximo 11 de enero en la Concatedral de Santa María de Cáceres.
Además, al finalizar el acto se expondrá el programa de actos previstos para conmemorar el 40 aniversario de la refundación de la cofradía.
Linum Vera Crucis
El Lignum (o Lignum) Vera Crucis es el nombre que la tradición cristiana da a los fragmentos atribuidos a la cruz en la que fue crucificado Jesucristo. Desde la Antigüedad tardía y, sobre todo, a lo largo de la Edad Media, estos pequeños restos de madera se difundieron por toda Europa, donde fueron custodiados en templos, monasterios y catedrales. Más allá de la verificación histórica —siempre compleja tratándose de reliquias—, su valor reside en la carga simbólica y devocional asociada a la Pasión de Cristo, lo que convirtió al Lignum Crucis en una de las reliquias más veneradas del cristianismo.
En este acto anual se recuerda el fragmento que tuvo la ciudad de Cáceres, pero que desapareció en los años 40 del siglo pasado.
- Un herido con arma blanca en una multitudinaria pelea con más de 50 involucrados en Aldea Moret de Cáceres
- “Compartimos el mismo pan”: despedida a Antonio Ramiro Cortijo, un maestro de Cáceres que unió aulas y personas
- Atascos en Pintores y hasta fallos de cobertura: el encendido de Navidad de Cáceres rompe todos los pronósticos con un lleno histórico
- Una avería en una vivienda de San Blas provoca la pérdida de millones de litros de agua en Cáceres
- El nuevo local de copas de la parte antigua de Cáceres abre sus puertas por todo lo alto: no faltaron el jamón ibérico y los embutidos
- Una discusión por dinero, motivo por el que un hombre lleva 20 horas atrincherado en su casa en Cilleros (Cáceres)
- El Tribunal Supremo anula las condenas por prevaricación a cinco exalcaldes de pueblos del Valle del Jerte por los vertidos de cerezas
- Con palos, a patadas y a puñetazo limpio: las imágenes de la pelea con más de 50 implicados en Aldea Moret (Cáceres)