Conmemoración

El Lignum Vera Crucis de la Hermandad del Cristo Negro se celebrará el 11 de enero

Además, al finalizar, la cofradía presentará los actos conmemorativos del 40º aniversario de su refundación

Cristo Negro en Cáceres.

Cristo Negro en Cáceres. / CARLOS GIL

Redacción

Cáceres

La Muy Solemne, Venerable y Pontificia Hermandad Penitencial del Santo Crucifijo de Santa María de Jesús, el Cristo Negro, ha comunicado que la celebración del Linum Vera Crucis será el próximo 11 de enero en la Concatedral de Santa María de Cáceres.

Además, al finalizar el acto se expondrá el programa de actos previstos para conmemorar el 40 aniversario de la refundación de la cofradía.

Linum Vera Crucis

El Lignum (o Lignum) Vera Crucis es el nombre que la tradición cristiana da a los fragmentos atribuidos a la cruz en la que fue crucificado Jesucristo. Desde la Antigüedad tardía y, sobre todo, a lo largo de la Edad Media, estos pequeños restos de madera se difundieron por toda Europa, donde fueron custodiados en templos, monasterios y catedrales. Más allá de la verificación histórica —siempre compleja tratándose de reliquias—, su valor reside en la carga simbólica y devocional asociada a la Pasión de Cristo, lo que convirtió al Lignum Crucis en una de las reliquias más veneradas del cristianismo.

En este acto anual se recuerda el fragmento que tuvo la ciudad de Cáceres, pero que desapareció en los años 40 del siglo pasado.

El Lignum Vera Crucis de la Hermandad del Cristo Negro se celebrará el 11 de enero

El Lignum Vera Crucis de la Hermandad del Cristo Negro se celebrará el 11 de enero

