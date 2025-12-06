Malpartida de Cáceres reúne a 200 fotógrafos en el XXXIII Congreso Aefona con el paraíso de Los Barruecos como gran aula al aire libre

La Asociación Española de Fotógrafos de la Naturaleza (AEFONA) ha inaugurado en Malpartida de Cáceres su XXXIII congreso anual, una cita que entre el 6 y el 8 de diciembre reunirá a unos 200 fotógrafos llegados de toda España para compartir talleres, presentaciones, exposiciones y salidas prácticas en uno de los escenarios naturales más emblemáticos del país: el Monumento Natural de Los Barruecos.

La Casa de Cultura se ha convertido desde hoy en el epicentro del encuentro, acogiendo sesiones técnicas impartidas por algunos de los nombres más destacados de la fotografía de naturaleza. Estands de empresas especializadas, muestras fotográficas en sala y exposiciones repartidas por espacios públicos completan un programa diseñado para profundizar en las tendencias y retos actuales de esta disciplina.

Salidas

Además, las salidas fotográficas programadas permitirán a los asistentes trabajar sobre el terreno, en un enclave donde la presencia de aves, la geología singular y la interacción entre paisaje y luz han situado a Los Barruecos entre los destinos predilectos de fotógrafos de todo el mundo.

AEFONA, que agrupa a profesionales y aficionados comprometidos con la conservación del entorno, ha destacado la importancia de su catálogo ético, una guía de referencia internacional que promueve un ejercicio fotográfico respetuoso con fauna, flora y paisaje. Este código se ha convertido en requisito en concursos tan consolidados como el Certamen de la Semana de la Cigüeña, que Malpartida de Cáceres celebra desde hace 35 años.

Cartel de la actividad. / El Periódico Extremadura

El congreso, que cada año recala en una sede diferente tras haber pasado por ciudades como Santiago de Compostela, Cartagena o las Tablas de Daimiel, ha encontrado en Malpartida un aliado natural. El alcalde, Alfredo Aguilera, ha subrayado la sintonía entre los valores de la asociación y la “política de disfrute responsable del entorno” que impulsa el municipio. Ha animado a los participantes a descubrir los recursos naturales, históricos y gastronómicos de la localidad, y ha agradecido a la organización la elección del municipio, destacando el retorno económico y cultural que supone acoger a centenares de visitantes.

El programa completo del XXXIII Congreso AEFONA y las inscripciones gratuitas pueden consultarse en la web oficial de la asociación.

Un paraíso

El entorno, declarado Monumento Natural en 1996, ha experimentado un notable impulso en los últimos años gracias al aumento de visitantes, a su difusión en eventos culturales —como su aparición en producciones audiovisuales internacionales— y al desarrollo de rutas y equipamientos que han mejorado la experiencia del visitante. La localidad de Malpartida de Cáceres ha apostado por consolidar este espacio como motor económico, patrimonial y turístico, siempre bajo criterios de conservación y uso responsable.

imagen panorámica de Los Barruecos de Malpartida de Cáceres. / Cedida a El Periódico

Los expertos en conservación han explicado que Los Barruecos representan uno de los mejores ejemplos de paisaje granítico ibérico, donde se combinan abrigos naturales, charcas estacionales, llanuras de pasto y relieves suaves que han favorecido la presencia de aves, reptiles y pequeños mamíferos. Esta riqueza ecológica ha convertido el enclave en un laboratorio natural para talleres, estudios científicos y salidas educativas.

Desde el Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres se ha insistido en la importancia de mantener un equilibrio entre la afluencia turística y la protección ambiental. Por ello, se han reforzado los mensajes sobre respeto a la fauna, control del ruido, uso de senderos señalizados y prohibición de prácticas que puedan alterar el comportamiento de las especies.

Los Barruecos han demostrado una vez más que no son solo un paisaje para mirar, sino un espacio para comprender cómo la naturaleza moldea territorios e identidades. Su magnetismo ha vuelto a atraer a fotógrafos, visitantes y amantes del medio ambiente, confirmando que este enclave extremeño sigue siendo uno de los grandes tesoros naturales de España.