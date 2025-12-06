Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Obituario

Muere Paco Movilla, referente de la creación, el cine y la publicidad en Cáceres

El funeral será en el Tanatorio San Pedro de Alcántara a las 17.30

Paco Movilla.

Paco Movilla. / E.P

Pablo Parra

Cáceres

Este sábado 6 de diciembre ha fallecido Paco Movilla, a la edad de 63 años, víctima de un cáncer con el que luchaba desde hace 8 años. Su capilla ardiente está instalada en el Tanatorio de San Pedro de Alcántara y el funeral tendrá lugar a las 17.30 horas.

Movilla fue todo un «adelantado a su tiempo», sobre todo en el mundo de la publicidad en Cáceres. Creó la agencia Creaerte junto a su socio Javier Remedios. También fue colaborador de este medio, El Periódico Extremadura. Deja a su mujer, Lourdes González, y dos hijas

Sus amigos lo recuerdan como «un tipo inquieto y ambicioso, siempre cariñoso». «Ha sido un buen ser humano, buen padre y buen amigo».

