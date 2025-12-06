El Museo Helga de Alvear de Cáceres abrirá el 6, 8, 24 y 31 de diciembre con horarios especiales y un programa festivo de talleres y visitas

El Museo Helga de Alvear ha preparado para este mes de diciembre un programa especial que combina arte contemporáneo, actividades familiares y jornadas festivas con un marcado acento divulgativo. Entre el 23 de diciembre y el 2 de enero se han organizado talleres matinales para peques y visitas comentadas al mediodía para adultos, que tendrán lugar en el espacio creativo Power Tools Workshop, la instalación del artista Thomas Hirschhorn que se convierte durante las fiestas en un gran laboratorio de imaginación colectiva. Además, el museo ha reactivado el proyecto inclusivo Un Museo Abierto al Mundo, que arrancará el 18 de diciembre coincidiendo con el Día Internacional del Migrante con la proyección de una película en el auditorio y que continuará con nuevas actividades durante los próximos meses.

Para facilitar el acceso del público, el museo permanecerá abierto los festivos del sábado 6 y el lunes 8 de diciembre, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00. El 24 y el 31 lo hará solo en horario de mañana, mientras que los únicos días de cierre serán el 25 de diciembre y el 1 de enero.

La programación expositiva de diciembre tiene dos grandes protagonistas. Por un lado, la exposición temporal My Atlas # Our Atlas, la primera gran antológica dedicada en Europa en veinte años al suizo Thomas Hirschhorn, que ofrece un recorrido único por su pensamiento crítico y su experimentación formal. Por otro, la renovación de la propuesta de la Colección Helga de Alvear con la muestra ¿Puede el archipiélago entrar en el Museo?, inspirada en las ideas de Édouard Glissant y centrada en narrativas que invitan a pensar el mundo de forma plural y compleja.

Refuerzo

El museo también ha reforzado sus visitas comentadas. La colección permanente se podrá recorrer con mediadores culturales los jueves, viernes y sábados por la tarde y los fines de semana también a mediodía. Durante las vacaciones, habrá sesiones navideñas especiales los días 23, 24, 26, 30 y 31 de diciembre y el 2 de enero. La exposición temporal de Hirschhorn contará con visitas guiadas todos los viernes a las 19.00 horas.

Los más pequeños dispondrán de un amplio abanico de talleres creativos, desde sesiones inspiradas en materiales pobres y universales, como Energía sí, calidad no, hasta propuestas navideñas como Diseña tu Christmas o Una Navidad en el Museo, que animará a reflexionar sobre memoria, olvido e imaginación. También se celebrará la actividad Power Tools – Imaginar nuestras herramientas de poder los días 30 y 31 de diciembre y 2 de enero.

Carlos Gil

El museo ha abierto además su mercadillo navideño de libros, donde se podrán adquirir publicaciones sobre arte, catálogos y ediciones especiales desde el 6 de diciembre hasta el 7 de enero. Junto a ello, la Fundación ”la Caixa” y el Museo Helga de Alvear han anunciado la renovación del programa Un Museo Abierto al Mundo, que convierte al público migrante en protagonista activo de la programación y que tendrá nueva edición a partir de diciembre.

La actividad cultural se completa con una nueva lectura para el club Leer con Arte, que este mes propone Walden, de Henry David Thoreau, recomendada por Thomas Hirschhorn como reflexión sobre la simplicidad y la búsqueda de una vida consciente. Con dos grupos activos, la biblioteca del museo invita a nuevos lectores a sumarse a sus sesiones.

Con este programa, el Museo Helga de Alvear se ha consolidado un año más como uno de los grandes espacios culturales de Extremadura durante la Navidad, combinando arte, inclusión, educación y participación ciudadana.