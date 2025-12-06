Reconocimiento
La Policía Local de Cáceres es condecorada en Paiporta por su labor en la DANA de Valencia
Un total de 20 miembros de la Policía Local de Cáceres fueron reconocidos en Paiporta por su valiente participación en las labores de emergencia durante la DANA del pasado octubre.
La Policía local de Cáceres ha sido reconocida este viernes en Paiporta por su labor en octubre del año pasado en la DANA que afectó a la Comunidad Valenciana. Aunque al acto de condecoración y agradecimiento institucional fueron invitados los 23 policías que participaron entonces en las labores de emergencia, finalmente asistieron 20, entre ellos un subinspector, varios oficiales y agentes, y estuvieron acompañados por el concejal delegado de Policía, Pedro Muriel. Además, se desplazaron hasta Paiporta otras diez personas entre familiares y acompañantes.
Muriel destacó previamente «la profesionalidad, la entrega y la humanidad de nuestros agentes, que no dudaron en desplazarse para ayudar ante una catástrofe como la DANA que sufrieron los valencianos. Su labor fue un ejemplo de compromiso público y de vocación de servicio. Este reconocimiento en Paiporta es un orgullo para la ciudad de Cáceres y un reflejo del gran trabajo que realiza y de los grandes profesionales de nuestra Policía Local».
De esta forma, el Ayuntamiento de Paiporta reconoce el gran esfuerzo y el intenso trabajo de los agentes cacereños desplazados hasta la zona para ayudar a los vecinos valencianos.
Medalla de Oro
Los agentes de Cáceres no han sido los únicos en ser condecorados. En total han sido 1.600 policías, guardias civiles de Paiporta, miembros y voluntarios de Protección Civil los que se han reunido en el acto celebrado en el campo de fútbol El Terrer. Además, acudieron 31 alcaldes y autoridades municipales de diversos puntos de España.
El acto, presidido por el alcalde de Paiporta, Vicent Ciscar, también tuvo un sentido homenaje a las personas que perdieron la vida en la riada con una corona de laurel.
