Las pymes de Cáceres tendrán tutores externos gratis para incorporarse a la nueva FP dual

La Cámara de Comercio de Cáceres ha lanzado el programa Apoyo al Tutor de Pyme, una iniciativa que busca facilitar la incorporación de pequeñas empresas al nuevo modelo de Formación Profesional dual. Se trata de un proyecto impulsado junto a la Cámara de España, en colaboración con la fundación Caixabank Dualiza, la Fundación Bertelsmann y con cofinanciación del Fondo Social Europeo+, que ofrece acompañamiento experto y gratuito a las pymes para asumir su papel como agentes formativos.

El programa pone a disposición de las empresas la figura del tutor externo, un profesional especializado que complementa el trabajo del tutor interno de cada pyme. Su labor incluye coordinarse con los centros educativos, apoyar la selección y seguimiento del alumnado, organizar los planes de aprendizaje y facilitar los trámites administrativos necesarios. Este apoyo ha permitido a muchas pequeñas empresas incorporarse a la FP dual sin miedo a la burocracia ni a la falta de recursos humanos.

Cartel del apoyo al tutor. / EL PERIÓDICO

Tal y como ha explicado José Luis Bonet, presidente de la Cámara de España, este es el segundo curso escolar en el que pymes y micropymes asumen un papel clave en la formación dual. “El acompañamiento a los tutores es fundamental. Facilitar esta transición es clave para el éxito del modelo dual, especialmente en un tejido empresarial como el español, donde el 99,8% de las empresas son pymes”, ha señalado.

Eficacia

El programa ha demostrado ya su eficacia: durante el curso 2025-2026, el 76% de las empresas participantes nunca había trabajado con FP dual. Gracias al tutor externo, han aprendido a gestionar el proceso, conocer sus responsabilidades y acceder a herramientas que facilitan la integración del modelo dual en el día a día de la empresa.

Las 18 Cámaras de Comercio territoriales que participan proporcionan asesoramiento gratuito y personalizado a los tutores de empresa, lo que mejora la calidad formativa del alumnado y evita la sobrecarga del personal de las pymes. A ellas se suman este año once nuevas cámaras: Girona, Sabadell, San Feliú de Guixols, Terrassa, Alcoy, Castellón, Orihuela, Cáceres, Mallorca, Murcia y Navarra.

Con esta ampliación, la red de apoyo se fortalece y permite que más pymes se incorporen al ecosistema de FP dual. El objetivo es consolidar el papel de las pequeñas empresas como agentes esenciales en la formación de los futuros profesionales y contribuir, al mismo tiempo, a un tejido empresarial más competitivo y preparado para los retos del mercado laboral.