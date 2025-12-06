Vecinos y comercios de Cáceres ponen las escaleras de Alzapiernas en el punto de mira: "Son un peligro total"

Hastío, hartura o, por qué no, cansinismo. Las escaleras mecánicas de la calle Alzapiernas son polémicas desde antes de que se instalaran hace 6 años, y basta con preguntar a un par de personas para observar cierta desesperación entre algunos comercios o falta de confianza entre vecinos. El suceso del pasado viernes que denunció una vecina a este diario, que resultó en una rotura de clavícula y radio de un hombre de 79 años, parece que ha sido la gota que ha colmado el vaso.

«No es la primera vez que se cae ahí la gente. Es muy habitual, sobre todo en personas mayores», comenta desesperado Ismael Cambrero, de la Ferretería Bazar Mateos Rebollo. «No vi lo que es la caída, vi cuando estaban atendiendo al hombre la policía y la ambulancia», cuenta sobre el suceso. Es algo que tienen bastante asimilado ya, hasta el punto de que «muchas veces estamos aquí y escuchamos un golpe y decimos ”Mira, ya se ha caído alguien”».

Donde sí vieron el accidente fue en Casa Galarza, tal y como cuenta su dueña. «Teníamos un cristalero que nos estaba arreglando un cristal y oí el follón y las voces, salimos corriendo, y vimos en la escalera, abajo, un señor totalmente dado la vuelta con las piernas hacia arriba y encajado que no se podía mover. La gente empezó a ayudarle y a intentar levantarlo, lo cual era imposible, lo hicieron entre tres personas. Fue un golpe tremendo». «Se te encoge el corazón cuando los ves así», añade.

¿Culpa de la escalera o la persona?

¿Por qué suceden tantos accidentes en esas escaleras? ¿Es por fallos de estas o más bien por la gente que las utiliza? Hay disparidad de opiniones según dónde preguntes. «Funcionar no funciona porque ocurren muchísimos accidentes», asevera una vecina.

«Es un peligro total, porque hemos tenido ya varios incidentes. Y siempre son señores mayores, casi todo hombres y la mayoría con bastón. No coordinan el pie con el bastón. Todos los que he visto han sido señores mayores, a algunos se los ha llevado la ambulancia con cada brecha…», comentan en Casa Galarza.

Sin embargo, Laura, de la Tapería Los Ibéricos, rompe junto a su jefa una lanza a favor de este polémico artefacto mecánico. «Para nosotros es más una ayuda que un peligro, lo que pasa es que no sé si es por torpeza o qué. Debería haber más instrucciones o carteles indicadores y avisos para que la gente esté atenta porque se tropiezan porque se distraen».

Ellas aseguran que la mayoría de accidentados son personas mayores que vienen de turismo. «Vienen de visita turística, se distraen a veces y no miran. Lo que necesita es más visualización». «Muchas veces vemos a gente subir con perros, que no se debería. Quizás haya que poner más carteles».

Imagen de las escaleras de la calle Alzapiernas. / Pablo Parra

«Lo que sea, pero se tienen que tomar medidas porque la gente se cae», añade por su parte Ismael. «No sé a qué se debe, si es un fallo de la escalera, si es el tiempo, si es que las personas mayores no están acostumbradas al movimiento… no lo sé. Solo sé que hay muchísimos accidentes», opina otra vecina.

«El tiempo que llevo en esta zona trabajando, que son 7 meses, habré visto más de cinco o seis accidentes. Y de caídas de tres o cuatro personas uno detrás de otro». Relatos que sorprenden.

Posibles medidas

A la idea de los carteles indicadores se suman otras medidas que tomarían los comercios. Ismael cree que «está bien que sea una escalera, aunque yo creo que debería ser completa, hasta abajo. Sin embargo, yo haría mejor una rampa».

Otras voces son más radicales y piensan que directamente deberían dejar de funcionar «porque más que ayudar, supone un peligro para las personas mayores. Que esté como estaba antiguamente». «De hecho, cuando llegó la policía le dije a uno que por qué no dejaban sin funcionar las escaleras».

Calle Alzapiernas. / EL PERIÓDICO

Silencio y desconfianza

Por otro lado, no todos los comercios o vecinos están dispuestos a hablar. «No quiero saber nada de esas escaleras. Ya me comí las obras y nadie vino a ayudarme», cuentan resignados. Solo es necesario estar un rato ante las escaleras para ver a muchos vecinos desconfiados que, entre las escaleras normales y las mecánicas, prefieren hacer ejercicio. «Subimos andando normal porque no nos fiamos. Siempre hay accidentes».

Una mala fama que se ha ganado este punto de Cáceres por los constantes accidentes. 14 segundos de subida que, para algunos, puede resultar en un fuerte golpe y un gran problema. Con este último suceso parece que el vaso colmó del todo.