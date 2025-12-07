Cáceres registra un domingo de puente 'hasta la bandera'

Nos encontramos en uno de los puentes más destacados del año y, como es de esperar en una ciudad tan turística como Cáceres, estos días la ciudad está a abarrotar. Como se suele decir, hasta la bandera.

Estos días de diciembre se juntan los atractivos navideños como el mercadillo de Cánovas o la tradicional pista de hielo de la plaza Mayor, con otros eventos como la Feria Monacal que se encuentra en el Palacio Episcopal o los numerosos belenes que hay expuestos. Y, junto a todo esto, el atractivo permanente que supone el Casco Antiguo de Cáceres, la razón por la que la ciudad es Patrimonio de la Humanidad.

Darse un paseo por el centro ahora mismo es sortear a personas, ver las terrazas a rebosar y a miles de turistas contemplar las maravillas de la ciudad. La pista de hielo, la más grande de las que ha habido hasta el momento, se erige en la plaza Mayor como el principal atractivo en estos días, donde numerosos niños y jóvenes pueden disfrutar del patinaje. Su precio es de 9,5 euros, pero el tiempo es ilimitado.

Monacal

Una vez te adentras más allá del Arco de la Estrella, los turistas colapsan las calles y plazas. Sobre todo, la de Santa María. Allí es donde se está celebrando la Feria Monacal, organizada por la Diócesis de Coria-Cáceres en colaboración con numerosas instituciones como el Ayuntamiento, la Diputación Provincial o la Universidad de Extremadura para fomentar el conocimiento sobre los dulces conventuales. Son muchísimos los curiosos que deciden adentrarse en el Obispado a indagar.

Allí se encuentran con numerosos puestos de venta de dulces de hasta 14 conventos extremeños. Cáceres, Badajoz, Coria o Montijo son solo algunas de las localidad representadas. La organización destaca que, hasta el momento, «está siendo un éxito». Y no hay más que verlo un rato, pues son personas de todas las edades las que están pasando por el claustro del palacio del siglo XIII.

«No había oído hablar de esto, pero estábamos paseando y lo hemos visto y hemos decidido entrar», comenta un vecino. Son muchos los grupos de turistas que se pueden ver de visita guiada, una estampa que siempre llena de orgullo y satisfacción a cualquier cacereño. El Arco de la Estrella, la concatedral de Santa María o la plaza de San Jorge son solo unos pocos atractivos que presenta la ciudad en forma de monumentalidad, esplendor e historia.

También se encuentran abiertos varios palacios para invitar a cacereños y turistas a ver sus belenes. Encontramos el ejemplo del Palacio de Carvajal, con el Belén de la Diputación de Cáceres, para algunos «el más bonito». Otro es el del Palacio de la Isla, ya extramuros, donde se encuentra el Belén municipal representando la plaza Mayor de Cáceres. Un Belén bastante 'catovi'. Volviendo a la parte antigua, en el Palacio de los Golfines de Abajo también se puede ver el singular Belén de la Fundación Tatiana. Sin duda, una buena ruta de belenes.

Cánovas

Subiendo la cuesta de la calle San Antón seguimos encontrando numerosos atractivos navideños para todas las edades. En el parque de Gloria Fuertes, los más pequeños pueden montar en una noria o el trineo de Papá Noel. Esto gracias a 'Peque Navidad'.

Un poco más mayores son los jóvenes que pueden disfrutar de las máquinas recreativas que se encuentran junto a estas atracciones, una zona recreativa que ya es todo un punto de encuentro juvenil. Entre las propuestas destacan varios juegos tradicionales, así como futbolines, mesas de air hockey y simuladores, que han despertado interés desde los primeros días de apertura.

Más arriba, ya en el paseo de Cánovas, nos encontramos con el mercadillo navideño, donde se puede comprar desde comida (dulces extremeños o garrapiñadas), decoración o elementos de ocio (adornos de Navidad, juegos de mesa, carteles personalizados o muñecos), o ropa (chalecos, bufandas o pañuelos). Además, hay dos puestos solidarios, uno de la asociación Divertea y otro de Garabato, de niños con cáncer. Además, para los más futboleros, vuelve la caseta del Cacereño, con camisetas, bufandas o banderas del equipo de la ciudad.

Ya se adelantó que la hospedería estaba al 100% de ocupación estos días, pero es ahora cuando más se palpa en el ambiente.