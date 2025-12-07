Cuarenta cambios y un bulevar menos: así nace la nueva Virgen de la Montaña en Cáceres

La transformación de la avenida Virgen de la Montaña encara su recta decisiva tras meses de discusión pública, alegaciones y ajustes técnicos. Ya es oficial que cuarenta de las 165 propuestas presentadas durante el proceso participativo formarán parte del diseño definitivo. El Ayuntamiento defiende que la reforma permitirá modernizar un eje central de la ciudad, mejorar la accesibilidad y reforzar la seguridad, pero las dudas y el descontento siguen presentes en parte del vecindario, especialmente tras la confirmación de que el histórico bulevar central desaparecerá por completo.

Tres millones

El equipo de gobierno sostiene que la obra, valorada en casi tres millones de euros, es necesaria para actualizar una vía que consideran «estratégica», tanto por su conexión con el Paseo de Cánovas como por su papel en la relación entre el entorno comercial y la zona institucional de San Francisco. La avenida, de 350 metros de longitud y 30 de anchura, será sometida a una intervención integral sobre más de 10.500 metros cuadrados. La actuación se ejecutará por fases, una decisión que busca minimizar las afecciones sobre residentes, garajes privados, establecimientos y, especialmente, sobre el colegio Prácticas, cuya entrada concentra un alto flujo de peatones en horas punta.

Entre las aportaciones aceptadas destacan la ampliación de la acera principal hasta los 14 metros, la incorporación de más zonas verdes mediante retirada de pavimento y la instalación de un sistema de recogida y filtración de aguas pluviales. Este mecanismo permitirá que la avenida soporte mejor los episodios de lluvia intensa, favoreciendo la sostenibilidad del conjunto y reduciendo el impacto en el alcantarillado. También se han incluido pulsadores para personas invidentes en los semáforos, un elemento reclamado por asociaciones de accesibilidad, así como la mejora del cruce con la avenida de España, uno de los puntos más conflictivos para peatones.

Fotogalería | Este es el estado de la avenida Virgen de la Montaña de Cáceres / Carlos Gil

Bulevar

La gran fractura social, no obstante, la causa la eliminación del bulevar. Para muchos vecinos, este espacio representaba un elemento identitario, un corredor cotidiano que formaba parte del paisaje emocional del centro. La propuesta municipal sustituye ese espacio por un corredor verde lateral más amplio, que pretende reforzar la seguridad de los niños en los horarios de entrada y salida del colegio. El Ayuntamiento asegura que esta decisión está respaldada por criterios técnicos de movilidad y accesibilidad, pero asociaciones ciudadanas y colectivos patrimonialistas insisten en que la ciudad pierde un lugar emblemático sin haber explorado alternativas de preservación.

El rediseño del tráfico también supone un cambio sustancial. Los dos carriles se unifican en una calzada de doble sentido con siete metros de ancho, acompañada de aparcamientos en línea a ambos lados. En total, se habilitarán 72 plazas para coches y 14 para motos y bicicletas. El objetivo es ganar espacio peatonal y mejorar la visibilidad, pero algunos comerciantes temen una pérdida de rotación que afecte al movimiento habitual de clientes. Por su parte, los vecinos confían en que la reducción de giros y la reorganización de carriles disminuya las maniobras bruscas y la congestión.

Tratamiento del arbolado

Uno de los aspectos que más debate ha generado es el tratamiento del arbolado. La avenida cuenta con 149 ejemplares, de los cuales 26 deberán ser trasplantados durante las obras. El Ayuntamiento asegura que se repondrán dos árboles adicionales y que la intervención permitirá redistribuir la sombra de manera más homogénea. Sin embargo, parte de la ciudadanía teme que los trasplantes no sobrevivan, recordando precedentes en otras actuaciones urbanísticas. Los técnicos insisten en que los trabajos se realizarán con garantías y supervisión especializada.

Carlos Gil

Los pasos de peatones también cambiarán por completo. Desaparecerán aquellos cuyo inicio queda oculto tras vehículos estacionados, una situación que ha provocado sustos y quejas durante años. La avenida contará con cinco pasos nuevos, todos ellos con señalización podotáctil previa. Además, la gran novedad será un cruce adicional junto al chalé de los Málaga, lo que permitirá continuar hacia Cánovas sin necesidad de entrar en el trazado de Virgen de la Montaña. El Ayuntamiento sostiene que esta modificación facilitará los desplazamientos diarios y reducirá los riesgos de atropello.

Incógnita

Pese al avance del proyecto, el calendario sigue siendo una incógnita. La intención municipal es iniciar las obras en las primeras semanas de 2026, pero el proceso de licitación aún no ha comenzado y puede demorarse varias semanas. Si se cumplen los plazos previstos, la reforma finalizaría en el verano de 2027. Durante ese tiempo, los trabajos se dividirán en fases para asegurar la movilidad y los accesos.

Con las aportaciones ciudadanas ya integradas, el debate no se cierra. La avenida Virgen de la Montaña se ha convertido en un reflejo del pulso urbano de Cáceres: una ciudad que busca modernizarse sin renunciar a su identidad y que, en este caso, deberá decidir si el equilibrio entre ambas aspiraciones se ha logrado o se ha quedado a medio camino.