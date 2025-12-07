Dudley Taft encabeza un fin de semana de música, teatro y magia en Cáceres

Tres opciones muy diversas en la ciudad para este fin de semana.

Dudley Taft actuará en el Corral de las Cigüeñas

Este domingo 7 de diciembre, el escenario del Corral de las Cigüeñas, en Cáceres, acogerá el concierto de Dudley Taft, uno de los guitarristas y vocalistas más reconocidos del blues-rock estadounidense. La actuación se celebrará de 18.00 a 19.30 horas, en un formato cercano que permitirá al público disfrutar de su potente directo.

Dudley Taft, con una larga trayectoria en la escena de Seattle, es conocido por su estilo enérgico que mezcla blues contemporáneo, rock sureño y toques de hard rock, acompañado de solos de guitarra llenos de carácter. A lo largo de su carrera ha liderado bandas como Sweet Water y Second Coming, y desde hace años gira con su propio proyecto, con el que ha publicado varios discos muy apreciados en el circuito internacional.

Dudley Taft, artista musical americano. / American Blues Scene.

Su banda, formada por músicos experimentados dentro del blues-rock, destaca por un sonido sólido y vibrante que combina riffs intensos con una base rítmica contundente. El concierto promete un viaje sonoro por algunos de sus temas más emblemáticos, además de composiciones de su etapa más reciente.

El Gran Teatro de Cáceres acoge la función 'Es o no Crudo el Invierno'

El Gran Teatro de Cáceres subirá el telón el domingo para presentar la obra Es o no Crudo el Invierno, una comedia con tintes dramáticos que podrá verse de 20.00 a 21.30 horas. La pieza narra la historia de Jose, un actor frustrado que se propone montar su propia versión de Hamlet. Para ello convoca un casting al que acuden intérpretes con poca experiencia y grandes inseguridades.

En esta aventura artística, Jose cuenta con la ayuda de su hermana María, maestra en un pequeño pueblo de Granada, lugar donde pretende estrenar la función el día de Navidad. A medida que avanzan los ensayos, el público descubre los complejos, carencias y dramas personales de cada miembro del elenco, que terminan compartiéndolos en un clima tan caótico como entrañable.

Pese a las dificultades, Jose logra que los actores saquen adelante sus personajes, preparando así el esperado estreno. Sin embargo, una llamada de última hora amenaza con cambiar el rumbo de todo lo que han construido.

El Hada Mariposa visita el Centro Comercial Ruta de la Plata

A las 13:00 horas, el Centro Comercial Ruta de la Plata el domingo, vivirá una mañana cargada de magia gracias a la llegada de Mariposa, el Hada de las Historias, un personaje muy querido entre los más pequeños. Según cuentan, una travesura reciente ha alterado el mundo de los cuentos: Mariposa se ha escapado a la luz del día para seguir leyendo libros, y varios niños afirman haberla visto revoloteando entre páginas y melodías. Durante la actividad, el centro comercial se transformará en un espacio encantado donde los cuentos cobrarán vida y la música acompañará cada aventura.