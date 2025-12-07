Suceso
Herido grave un hombre de 48 años tras caerse de un caballo en Valdesalor
Un helicóptero medicalizado del SES evacuó de urgencia al herido desde la finca ubicada cerca de la N-630 y el embalse de la pedanía cacereña
L. A.
Un hombre de 48 años ha resultado herido de carácter grave al sufrir una caída desde un caballo en una finca de la localidad cacereña de Valdesalor este domingo. La víctima ha tenido que ser evacuada de urgencia en un helicóptero medicalizado hasta el Hospital Universitario de Cáceres.
El accidente personal se registró alrededor de las 13:00 horas de hoy, domingo, cuando el Centro 112 de Extremadura recibió una llamada de alerta. La caída tuvo lugar en una finca ubicada entre la carretera N-630 y el embalse de Valdesalor.
Según ha confirmado el Centro 112 de Extremadura, el hombre presentaba un trauma craneal a consecuencia del impacto.
Tras la activación de los servicios de emergencia, hasta el lugar de los hechos se han desplazado un helicóptero medicalizado del Servicio Extremeño de Salud (SES) y patrullas de servicio de la Guardia Civil.
Una vez atendido y estabilizado en el punto del accidente, el herido fue trasladado rápidamente al centro hospitalario cacereño, donde ha ingresado en estado grave para recibir atención especializada.
