Semana Santa
Juan Raúl Galán, Luis Manuel Rodríguez y DYA, reconocidos como Cofrades de Honor de la Semana Santa cacereña 2026
Luis Manuel Rodríguez, mayordomo de la Cofradía de los Ramos, es uno de los Cofrades de Honor, coincidiendo con el regreso de la Virgen de la Esperanza tras su restauración
Aunque todavía estamos en diciembre, la Unión de Cofradías Penitenciales de Cáceres ya prepara una nueva Semana Santa (el año que viene discurrirá entre el sábado 28 de marzo y el domingo 5 de abril). El concurso para decidir el cartel de la edición del próximo año finaliza el próximo día 15 y, además, ya se sabe que el pregonero será Francisco Pizarro Escribano, hermano de la Cofradía de los Ramos y jefe del paso procesional de la Entrada Triunfal de Jesús en Jerusalén.
Sin embargo, tras el Pleno de la Unión de Cofradías Penitenciales, reunido en sesión ordinaria el 27 de noviembre, la organización ha dado a conocer los nombres de quienes serán nombrados Cofrades de Honor de la Semana Santa cacereña en 2026: Juan Raúl Galán, Luis Manuel Rodríguez y DYA.
De este modo, la Unión de Cofradías les reconoce su compromiso y trabajo en pro de las cofradías y de la Semana Santa cacereña.
Cofrades de Honor
Raúl Galán recibirá el título de forma póstuma, pues falleció en septiembre. Era una persona muy querida en el mundo cofrade cacereño y miembro de varias cofradías como la del Amparo, la de Jesús de Nazareno o la de la Virgen de la Montaña.
Luis Manuel Rodríguez, por su parte, es mayordomo de la Cofradía de los Ramos desde el año 2016. Ellos precisamente han sido noticia recientemente por el regreso de la Virgen de la Esperanza a su casa, la iglesia de San Juan, tras sufrir una restauración. La imagen, que data de 1949, recibió una intervención completa en su policromía y candelero, reparando grietas y recuperando su color original.
Por último, DYA ha sido galardonada por su labor para garantizar la salud de las miles de personas que se concentran para vivir la Semana Santa o la de los hermanos que procesionan. La DYA (Detente Y Ayuda) es una asociación sin ánimo de lucro que surgió en el año 1966 y que lleva casi 50 años ayudando a la ciudad de Cáceres, pues a Extremadura no llegó hasta 1977 (nació en País Vasco).
En su comienzo se dedicó a la atención de todo tipo de accidentados en carretera, y actualmente presta cobertura sanitaria tanto en servicios preventivos como en servicios de emergencia extrahospitalaria. Además, realiza labores de formación, rescate e intervención social, entre otras. En 1986 fue galardonada con la Medalla al Mérito de la Protección Civil, distintivo de plata, en reconocimiento a su labor. A esta se suma ahora el de Cofrade de Honor, pues sus chalecos amarillos son ya típicos del escenario cofrade cacereño.
La entrega de estos reconocimientos tendrá lugar en el transcurso del Pregón Oficial de la Semana Santa 2026.
