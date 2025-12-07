La Junta licita por 63.000 euros las obras para erradicar termitas y mejorar la accesibilidad del CEIP Donoso Cortés de Cáceres

La Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional de la Junta de Extremadura ha sacado a licitación unas obras de reforma y mantenimiento en el CEIP Donoso Cortés de Cáceres, con un presupuesto base de 63.275 euros, con impuestos incluidos, y un plazo de ejecución estimado de tres meses. Los trabajos incluyen la sustitución de puertas afectadas por termitas, reformas en la cocina, mejoras de accesibilidad, actuaciones de seguridad y la renovación de espacios educativos específicos como su aula TEA.

El proyecto, redactado por el arquitecto técnico Víctor Manuel Zarco Lora, detalla una intervención que busca mejorar la salubridad, seguridad y funcionalidad del centro, construido en 1992 y ubicado en la avenida de la Hispanidad número 2.

La memoria técnica confirma la presencia de termitas subterráneas (Reticulitermes lucífugus) en marcos de puertas de zonas húmedas. El estudio advierte de que, aunque el daño visible se concentre en puntos concretos, la actividad puede extenderse a todo el edificio, dada la capacidad de los termiteros para expandirse hasta a 200 metros cuadrados a la redonda. En este caso concreto puede estar directamente conectado con el nivel de humedad que presenta el suelo de la zona y que es común a esta zona de Cáceres.

Para su erradicación se empleará el sistema SentriTech, basado en cebos y perforaciones perimetrales, un método descrito como eficaz, no tóxico, económico y sin necesidad de cerrar el centro escolar durante el tratamiento.

Reformas de accesibilidad y seguridad

También se destacan actuaciones para mejorar la accesibilidad y seguridad en el colegio. Entre las actuaciones previstas destacan: la adaptación de un aseo para personas con movilidad reducida, mediante la reforma del baño existente, renovación de instalaciones y colocación de ayudas técnicas; la instalación de una red horizontal de seguridad en un hueco entre plantas para evitar riesgos de caída, al resultar escalable la barandilla actual; la sustitución de puertas y carpinterías interiores dañadas por humedad y termitas; la mejora del vallado exterior para reducir la permeabilidad del cerramiento y reforzar la seguridad; y la apertura de un nuevo acceso adaptado desde el patio infantil hasta el aseo correspondiente.

En cuanto a la cocina, por indicación de la autoridad sanitaria, el proyecto incluye el traslado de un lavamanos y la sustitución del actual sistema de agua caliente por un equipo de aerotermia, una solución más eficiente y con menor consumo eléctrico.

Imagen de las instalaciones del centro. / CEIP Donoso Cortés

Renovación aula TEA

El aula destinada a alumnado con Trastorno del Espectro Autista (TEA) también será objeto de una reforma integral. Se instalará un nuevo pavimento vinílico acústico y antibacteriano y se renovará completamente la iluminación.

El estudio lumínico adjunto establece la colocación de pantallas LED con tecnología de iluminación según ciclo circadiano, más adecuadas para el confort sensorial de este tipo de alumnado. También se sustituirán luminarias y se actualizará el sistema eléctrico asociado.

Imagen de las instalaciones. / CEIP Donoso Cortés

Por último, se prevé actuar también en el patio, pues, según el informe, presenta fisuras, resaltes y falta de planeidad que pueden provocar caídas. Por ello se procederá a demoler irregularidades, nivelar la superficie y aplicar un revestimiento acrílico resistente y antideslizante, apto para zonas de juego infantil.

El contrato de licitación está abierto hasta el 29 de diciembre para buscar una empresa. El informe data del año 2023, y en 2024 la Junta ya tenía planeada la actuación en el centro cacereño. Sin embargo, no ha sido hasta ahora cuando se ha publicado la licitación de la obra.