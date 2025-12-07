La venta a granel: origen, evolución y las ventajas que explican su regreso, con el ejemplo de Toto en Cáceres

La venta a granel, entendida como la adquisición de productos sin envase y en la cantidad exacta que el consumidor necesita, ha sido durante siglos la forma habitual de comprar. Mucho antes de la llegada de los supermercados, los ultramarinos y las tiendas de barrio servían legumbres, especias, jabones o productos de limpieza directamente desde sacos, barriles o dispensadores. El cliente llevaba su propio recipiente o utilizaba los que facilitaba el comercio, y el peso determinaba el precio final. Ese modelo tradicional ha sobrevivido en algunas zonas rurales y mercados, pero ha sido la reciente preocupación por el medio ambiente la que ha impulsado su recuperación en entornos urbanos.

Durante la segunda mitad del siglo XX, el auge del plástico, el crecimiento de las grandes superficies y la producción industrial han impuesto un sistema de consumo basado en envases individuales, presentaciones cerradas y stock homogéneo. La comodidad se convirtió en prioridad. Sin embargo, este modelo ha generado toneladas de residuos difíciles de gestionar y un impacto ambiental que hoy resulta insostenible. En este contexto, la venta a granel ha resurgido como alternativa ecológica, económica y más racional.

Ventajas

Las ventajas de este modelo explican su crecimiento: permite reducir drásticamente el uso de envases de un solo uso, evitar el desperdicio alimentario o doméstico al comprar solo lo necesario, ajustar el gasto y acceder a productos que, en ocasiones, resultan más económicos al no incorporar costes de presentación. Además, fomenta un consumo más consciente, ya que el cliente participa activamente en la elección y cantidad de lo que adquiere. También favorece el comercio local, que encuentra en esta modalidad una forma de diferenciarse frente a grandes cadenas y plataformas digitales.

Este fenómeno no solo afecta a la alimentación: en el ámbito de la droguería y la perfumería la demanda también ha crecido. Y aquí es donde encaja el ejemplo de la Droguería y Perfumería Toto, un comercio de Cáceres que ha apostado por recuperar el espíritu de la venta tradicional adaptándola a sensibilidades actuales. «Empecé con eso hace cinco o seis años. Vi que eso se había perdido. También miré el tema ecológico, si la gente trae sus envases ahorran en plástico», explica su dueño, Antonio Lázaro. La tienda ha ampliado su línea de productos a granel, ha incorporado artículos biodegradables y ha promovido la reutilización de envases, lo que ha reforzado su identidad ecológica y su vínculo con clientes que buscan alternativas sostenibles.

Antonio, dueño de Toto, pesa un envase. / Pablo Parra

Toto

Para Toto, la venta a granel ha sido una oportunidad para competir en un mercado dominado por grandes superficies e internet. Frente a precios ajustados y catálogos infinitos, el comercio local ha encontrado en el asesoramiento personal, la sostenibilidad y la flexibilidad de cantidades un valor añadido difícil de replicar online. Además, este modelo ha despertado el interés de los consumidores jóvenes, que se sienten atraídos por productos ecológicos, detergentes concentrados, perfumes de equivalencia o soluciones de limpieza sin plásticos.

La historia de la venta a granel demuestra que, a veces, las soluciones más antiguas son también las más actuales. En un momento en el que la reducción de residuos se ha convertido en prioridad social, negocios como Toto encarnan el regreso de un estilo de compra más responsable, más cercano y más coherente con los retos ambientales del presente.