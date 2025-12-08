Antonio Pariente, cura de Cáceres: 'León en Nicea (año 325)'

El emperador Constantino había conseguido unificar el imperio romano (ya con un esplendor que iba de capa caída, pero todavía con mucha fuerza), andaba todavía metido en estos menesteres cuando alguien le susurró al oído que si además lograba que una única religión fuera la dominante en todo su territorio, la cosa podría ser interesante. La idea le pareció pero que muy bien.

Tuvo la mala suerte que un presbítero de Alejandra, llamado Arrio, comenzara a meter cizaña con una nueva teoría sobre la divinidad o no de Cristo, que hizo que la doctrina cristiana se tambaleara y comenzaran la divisiones, y eso no estaba dispuesto a permitirlo. Un obispo español llamado Osio de Córdoba, que era consejero suyo, le insinuó que había que hacer algo.

Saltándose la cadena de mando religioso, pues no contó con la figura del Papa de Roma: Silvestre, convocó el primer concilio ecuménico de la Historia de la Iglesia (es verdad que el papa lo legitimó después). A partir de este hecho, surge el debate entre historiadores y teólogos sobre lo que se conoce como constantinismo, o sea, la influencia del poder político en la Iglesia, tema interesantisimo y al que el Papa Francisco colocó en su sitio. Creo que ha sido una de las corrientes que mas daño ha hecho a la transmisión de la fe en la Historia de la Iglesia en Europa.

A Nicea acudieron unos doscientos obispos, pero del occidente de entonces solo fueron seis, a saber, Osio, dos delegados del papa Silvestre y otros tres obispos, el resto eran de Oriente. Constantino les dejó su palacio de verano, que estaba en Nicea, y puso a su disposición la posta imperial para los viajes.

El emperador inauguró la asamblea y probablemente Osio la presidiera. Por desgracia, no se cuenta con las actas de las reuniones, pero sí sabemos uno de sus resultados mas importantes: la elaboración del credo niceno que se conserva hasta hoy. Nicea no acabó, ni mucho menos, con las controversias entre las iglesia occidental y la oriental, que continuaron hasta el Cisma de Oriente en 1.054.

León ha querido aprovechar la conmemoración de los 1.700 años de este evento para afianzar los lazos de comunión entre las dos iglesias: la ortodoxa y la católica. La relación entre las cabezas de ambas es muy buena, fruto de la labor ecuménica que se ha podido hacer, pero las diferencias doctrinales siguen presentes, dar pasos de uno u otro lado parece cosa casi imposible.

Buen estreno viajero de León XIV.

¡Feliz Adviento para todos!