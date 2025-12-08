Mejoras en los barrios
Somos Cáceres reclama mejoras en infraestructuras y servicios para Casa Plata
Adela Augusto, secretaria de Política Institucional de Somos Cáceres, señala la urgencia de abordar las múltiples carencias de Casa Plata, buscando un modelo de ciudad acorde al siglo XXI.
Redacción
Mejoras en la barriada de Casa Plata. Eso es lo que reclama la agrupación Somos Cáceres a través de su secretaria de Política Institucional, Adela Augusto. Esta «considera necesario que se acometan de manera urgente medidas encaminadas a subsanar las múltiples carencias existentes en Casa Plata».
Entre las necesidades que mencionan desde la organización, destacan «la necesidad de dotar a la barriada de mayores zonas comerciales, ampliar los aparcamientos, ya que los actuales son insuficientes, la creación de espacios para los jóvenes y la mejora del acerado y la accesibilidad para las personas con movilidad reducida».
Somos Cáceres opina que «con estas mejoras necesarias se podrá conseguir que Cáceres alcance un modelo de ciudad del siglo XXI». Y carga duramente contra el Ayuntamiento, concretamente contra la concejala de Participación Ciudadana, Jacobi Ceballos. «La Agrupación Local de Somos Cáceres califica de nefasta la gestión municipal de la concejala de Participación Ciudadana, Jacobi Ceballos, que ni está, ni se le espera, ni se preocupa de los barrios de la ciudad», finaliza.
