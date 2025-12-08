Comer en un escenario monumental: estas son las virtudes de los restaurantes de Cáceres

«¡Vaya panorama!», expresaban dos jóvenes al ver cómo se encontraban las terrazas del centro de Cáceres. En estos días de puente festivo, miles de turistas han pasado por la ciudad, tal y como se ha podido ver en el ambiente. Además, muchos cacereños también han aprovechado los días libres para dar una vuelta y, como el tiempo ha acompañado, el cielo azul invitaba a salir a las terrazas y comer con amigos o la familia.

Ya no solo por el tiempo, sino porque estos días festivos son un buen momento para reencontrarse con quienes, por la rutina, vemos menos de lo que nos gustaría. «Hemos aprovechado y hemos quedado los amigos para tomar algo, ya que normalmente no podemos. La verdad es que para ser diciembre se está muy bien», añadía otro grupo de personas.

Es por la alta afluencia de consumidores que, en muchas ocasiones, costaba encontrar una mesa libre. Todo un ejercicio de paciencia que merece la pena. «El buen tiempo hace que apetezca incluso comer fuera», comentaba una vecina. «Además, hacerlo con un escenario como este es muy agradable», añadía, en este caso, sobre la plaza de San Juan.

Terrazas llenas en la Plaza Mayor de Cáceres en verano. / Carlos Gil

Algo más o menos parecido decía otro hombre, ya en la plaza Mayor. «Comer ante la parte antigua, y ver el ambiente festivo que crea toda la gente que hay y también la pista atrae, yo creo que es una de las mayores virtudes que tienen, además de la comida, claro».

Gastronomía tradicional

Y es que degustar platos ante un buen escenario es de agradecer, pero el objetivo es comer bien, y en Cáceres eso se hace con creces, ya que son muchos los restaurantes que mezclan la gastronomía extremeña tradicional con 'lo moderno'. Ese es el caso del restaurante 'La Minerva', tal y como cuentan ellos mismos.

«Si puedo siempre pido unos huevos rotos. Me gustan mucho. Y además el jamón aquí es muy bueno, por lo que el plato es mejor todavía», aseguraba un consumidor. Otro afirmaba que «aunque no soy de aquí, sí he venido varias veces, y siempre que puedo pido Torta del Casar».

La comida extremeña es también lo que Óscar, del restaurante Tapería Ibérico, cree que atrae. «Además del clima, que en Cáceres es muy bueno, el producto». «Ponemos típico de aquí la Torta, la patatera, los embutidos... y vino también». Además, coincide con muchos visitantes en que «la parte antigua también ayuda». «Es ideal, por lo menos aquí en San Juan hay unas vistas espectaculares para pasar el rato y comer».

Sobre el perfil de los consumidores, destaca que «depende de la época». «A veces vienen más extranjeros, pero ahora son más turistas nacionales. Diría que es gente que viene de paso, quizás que suben al norte desde el sur y se quedan de paso». Y lo más importante: «se quedan sorprendidos».

Cáceres es una caja de sorpresas para aquellos que vienen por primera vez. El primer paseo por su casco histórico no se olvida, pero el momento de probar la gastronomía es otro de los platos fuertes, nunca mejor dicho, que presenta la ciudad.