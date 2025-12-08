Divertea, Garabato o Down: las casetas más solidarias del mercadillo de Cáceres

Estos días navideños son muchos los puestos que se pueden ver en el paseo de Cánovas, dedicados a muchas facetas: comida, decoración, ropa... Sin embargo, en el inicio del mercadillo (si vas desde la Cruz) hay dos puestos que, sin duda, son los más especiales del mercadillo. Estas dos casetas venden productos de distintas asociaciones como Divertea, Down Cáceres o Garabato, todas enfocadas al ámbito solidario. Allí, los productos a la venta están realizados a mano por niños con cáncer, con autismo o síndrome de down.

«Divertea es una asociación de niños con autismo orientado a ayudar a los niños y las familias», comenta Angélica, de la asociación. Junto a ella se encuentra Silvia, voluntaria. «Se trabaja con niños de 0 a 6 años y luego chicos de 6 a 18».

En el puesto se venden diferentes objetos realizados, la gran mayoría, por ellos. «Vendemos algunas cosas hechas por ellos, como marcapáginas, jabones y otras cosas que hacen en los talleres», comenta Silvia. «Este año han hecho también arbolitos de Navidad, que se están vendiendo mucho, y un calendario solidario con las fotos de los chicos». Es importante recalcar que el dinero recaudado va «íntegramente para la fundación».

Productos de Divertea. / Pablo Parra

Ellas, además, animan a todos los cacereños a comprar sus productos, porque «es una compra solidaria, es importante la ayuda de todos los ciudadanos en este tipo de colectivos porque sirve mucho para estos chicos y para sus familias y seguir haciendo proyectos».

El puesto se lo irán turnando ellas y la asociación Down, quienes también venden productos allí, todos «hechos por ellos». «Tienen su propio huerto y las plantas aromáticas son suyas, las bolsitas, las libretas, los llaveros... los bolsos están pintados a mano por ellos». Además, «están a un precio asequible».

Garabato

En la caseta próxima se encuentra la asociación Garabato, dedicada al cáncer infantil. Allí es Juan Carlos quien atiende a todos los visitantes y quien explica en qué consiste la fundación. «Garabato nace de la necesidad de paliar las largas estancias de los niños en el hospital. Nosotros lo que hacemos es trabajar con ellos en la unidad oncológica del Hospital Infantil de Badajoz y, como se puede ver, trabajamos con ellos con su parte más creativa. Ellos dibujan y con sus dibujos hacemos todo tipo de merchandising para poder financiar nuestros proyectos».

Todos los productos están llenos de dibujos, todos de ellos. «Las sacas, el año pasado hicimos el libro de poesía infantil de Maribel Navarro Cava, ilustrado por los niños de la unidad… Los dibujos son todos de ellos. Este año han hecho corazones y están en las pulseras», añade.

La casa de muñecas del sorteo. / Pablo Parra

Entre los productos, destaca «una rifa de sorteo de una casa de muñecas donada por la abuela de una de nuestras niñas. Se sorteará el 2 de enero». Junto a esto, «pañoletas para la cabeza, llaveros solidarios, pulseras, pelones y hasta que se nos acaben tenemos participaciones de lotería». Es precisamente la lotería lo que, según cuenta, más se está vendiendo. Sin embargo, las pulseras, a un euro, lo secundan.

Él recomienda, al igual que hicieron desde Divertea, a pasarse por su puesto y comprar. «Los invitaría para que conocieran la asociación y se conciencien de lo que es el cáncer infantil, que es por lo que estamos aquí».

Ropaviva

La asociación Garabato también lleva el proyecto Ropaviva, dedicada a la concienciación del reciclaje de ropa. «A través del proyecto Ropaviva lo que queremos es concienciar a los niños desde muy temprana edad sobre la necesidad de reciclar la ropa. Vamos a poner contenedores únicamente en los colegios, y vamos a dar charlas. Con esa ropa lo que hacemos es venderla, como forma de financiación. Es un proyecto de economía de reciclaje y economía circular, sobre todo para concienciar a los niños», afirma.

Ropa donada a Ropaviva. / Pablo Parra

Sin embargo, «no podemos empezar aún el proyecto porque necesitamos un local, aunque sea pequeñito. Estamos buscando».

Estos pequeños gestos que no cuestan nada como comprar un marcapáginas o una pulsera parecen insignificantes, pero para estos niños son algo muy grande.