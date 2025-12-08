La Navidad llega al Santuario de la Montaña de Cáceres: el Coro Rociero canta a la Virgen

En estas fechas ya va siendo habitual escuchar villancicos por toda la ciudad, y fue en la tarde de este domingo cuando estos llegaron a lo más alto de Cáceres: el Santuario de la Virgen de la Montaña. Allí, ha sido el Coro Rociero quienes le han cantado a la patrona de la localidad.

«Todavía estamos con la emoción en el cuerpo por lo que hemos vivido esta tarde en el Santuario. El Coro Rociero de Cáceres nos ha regalado un recital inolvidable, llenando cada rincón de alegría, palmas y ese arte que les caracteriza», comenta la cofradía en redes sociales. «Ha sido un verdadero lujo escuchar estos villancicos frente a nuestra Patrona, la Santísima Virgen de la Montaña. Se ha sentido la devoción y el cariño en cada nota».

Además, dieron las gracias al Coro «por su entrega absoluta», así como a todos aquellos que acudieron a la cita y llenaron «el Santuario para compartir este momento tan especial». «Vuestra presencia y calor han hecho que la tarde fuera perfecta».

Coro Rociero

Aunque se consolidó formalmente como asociación hace 30 años, el 25 de mayo de 1995, el Coro Rociero de Cáceres tiene raíces que se remontan algo más atrás. Sus primeros integrantes habían pertenecido previamente al coro de la Casa de Andalucía de Cáceres, lo que les proporcionó una base sólida en el repertorio rociero y andaluz.

Desde su nacimiento institucional, la entidad ha desarrollado una doble misión: por un lado, ofrecer espectáculo musical con sevillanas, rumbas, tanguillos, colombianas o fandangos; y por otro, acompañar litúrgicamente diversas celebraciones religiosas, adaptando las partes fijas de la misa al ritmo característico del rociero.

Uno de los hitos más significativos en la trayectoria del coro es su estrecha relación con la Virgen de la Montaña, patrona de Cáceres. Durante el novenario de la Virgen, el coro canta en la Concatedral de Santa María y acompaña diversos actos religiosos. En ocasiones especiales, sus actuaciones se integran en la programación de la ciudad, como sucedió en el centenario de la coronación canónica de la patrona, cuando ofrecieron un recital benéfico para la AECC.

En sus conciertos recientes, el coro ha conseguido combinar tradición y renovaciones en el repertorio para continuar emocionando a su público, y sus promotores ya miran hacia el futuro con la intención de seguir creciendo en impacto y calidad vocal.