El pop ochentero de OBK y la canción de autor de Víctor Manuel, en Cáceres

Dos nuevos conciertos se suman a la agenda cultural cacereña para el próximo año 2026. Y los dos se celebrarán rondando las fechas del patrón de la ciudad: San Jorge.

‘Vértigo Tour’

El pop ochentero y noventero de OBK recalará en Cáceres el 24 de abril en el Palacio de Congresos con su gira ‘Vértigo Tour’ (para celebrar su 35 aniversario), que recorre 40 capitales de provincia. Las fechas más destacadas anunciadas son el 30 de diciembre de 2026 en el Sant Jordi Club (Barcelona) y el 18 de febrero de 2027 en el Movistar Arena (Madrid), donde cerrará el tour.

Pero antes se podrá disfrutar de los acordes electrónicos de la banda que combinará sus grandes éxitos con temas de su nuevo álbum, que se espera para la primavera de 2026. Las entradas ya están a la venta a un precio que oscila entre los 32 y los 41 euros.

Víctor Manuel en concierto, en el castillo de Montánchez. / EDUARDO VILLANUEVA

‘Solo a solas conmigo’

Por otro lado, Víctor Manuel regresa a tierras extremeñas para dar rienda suelta a su gira ‘Solo a solas conmigo’. También como preludio a la festividad de San Jorge se subirá a las tablas del Gran Teatro el próximo 17 de abril; con entradas que oscilan entre los 75 y los 80 euros. El nombre de la gira también es el título de su nuevo trabajo discográfico.

Alguna de esas nuevas canciones se escucharán en el concierto en la bombonera cacereña, además de sus clásicos imperecederos como ‘Soy un corazón tendido al sol’, ‘Ay amor’, ‘El abuelo Vítor’, ‘Quiero abrazarte tanto’, ‘Nada sabe tan dulce como su boca’, ‘Planta 14’, ‘Solo pienso en ti’, ‘Bailarina’, ‘A dónde irán los besos’ y ‘Asturias’, así como multitud de temas que forman parte de la memoria colectiva de varias generaciones.

Mapa sonoro

Estos dos nombres se suman al mapa sonoro de Cáceres para el año 2026, que ya ha tomado forma para el primer semestre con el anuncio de numerosos conciertos en la ciudad, que llenarán la agenda cultural. Fito, Ara Malikian, Miguel Ríos, El Kanka, Quique González…

Uno de los bolos más sonados es el de Fito & Fitipaldis que aterrizarán el 11 de abril en el Recinto Hípico, dentro de su gira ‘Aullidos’. Las entradas ya están a la venta por 53,50 euros la general.

El virtuoso Ara Malikian también hará parada en la capital cacereña (en el Palacio de Congresos) el día 23 de enero. Uno de los artistas más originales e innovadores del panorama musical mundial presentará su nuevo show: ‘Intruso’.

El Kanka también acaba de anunciar su nueva gira ‘La calma’, en la que regresa a Cáceres a un año vista: el 12 de diciembre de 2026, en el Palacio de Congresos. Previamente, pasará por Sevilla, Granada, Barcelona y Gijón.

También habrá que esperar al nuevo año (el 16 de enero) para disfrutar de Quique González, de gira con su nuevo álbum ‘1973’. Toda una declaración de intenciones que su año de nacimiento titule su nuevo disco.