“¿Queremos la Paz?”: Cáceres marchará por la concordia en el mundo

En un momento en el que el mundo enfrenta muchas guerras contemporáneas, parte de la sociedad siempre está por la labor de pedir por la paz. El sábado 13 Cáceres acogerá la XXIV Marcha por la Paz “Todas las religiones por la paz”, una cita ya consolidada en el calendario local que reúne a comunidades religiosas, entidades sociales y ciudadanía bajo un mensaje común de convivencia y respeto.

Entre las organizadoras se encuentra la Diócesis de Coria-Cáceres, actualmente inmersa en la exitosa Feria Monacal, pero no es la única. Es destacable que son organizaciones de diversas religiones las que se suman a colaborar con el evento: la Comunidad Bahá’í de Extremadura, la Comunidad Budista “Monasterio el Olivar del Buda”, la Comunidad Islámica de Cáceres, la Iglesia Evangélica “El Puente”, la Juventud Con Una Misión Cáceres o la Parroquia Ortodoxa Rumana de Plasencia y Cáceres.

Este año, la marcha se celebra bajo el lema '¿Queremos la Paz?', una invitación a la reflexión colectiva en un contexto internacional marcado por la escalada de conflictos y tensiones. La iniciativa pretende, según sus organizadores, «recordar que la paz es una elección que debe renovarse cada día, a través del diálogo, la empatía y el compromiso con el bien común».

Imagen del cartel de la marcha. / DIÓCESIS CORIA-CÁCERES

Manifiesto

La concentración dará comienzo a las 17.45 horas junto a la estatua de Gabriel y Galán, en el paseo de Cánovas, y la marcha partirá a las 18.00 horas recorriendo dicho paseo hasta llegar al Quiosco de la Música, donde se realizará la lectura del manifiesto por la paz.

Las distintas comunidades religiosas participantes han elaborado de manera conjunta un manifiesto que destaca la necesidad de «personas valientes que den un paso adelante en la construcción de la paz, más allá de las diferencias de cultura, etnia, religión, nacionalidad o edad».

Se prevé que acudan centenares de personas (el año pasado fueron 800), entre ellas ciudadanos de diferentes confesiones religiosas, personas no creyentes y representantes institucionales. También colaboran otras instituciones como Asociación DYA Extremadura, Parroquias Trébol, Juventud Estudiante Católica (JEC) Cáceres o Grupo Scout Alezia.

Los organizadores animan a todos los cacereños a participar en esta iniciativa que pretende «sembrar unidad, entendimiento y esperanza en tiempos de incertidumbre». La marcha es un evento abierto y pensado para todas las personas que deseen mostrar públicamente su compromiso con la convivencia pacífica.