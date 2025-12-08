El Solete Repsol más ibérico, a un paso de Cáceres

Es uno de los sitios más auténticos que se pueden encontrar en Extremadura para tapear y degustar buen producto ibérico. Está a pocos kilómetros de la capital cacereña, en el pueblo del jamón por excelencia de la provincia de Cáceres. Acaba de ser distinguido con un Solete de la Guía Repsol, que se ha fijado en sus carnes y, cómo no, en su exquisito jamón. Se trata de La Bodega de Pérez, en la calle Virgen del Castillo de Montánchez.

Este local, impregnado de un sabor añejo que no pasa de moda, ofrece las mejores viandas del cerdo ibérico. Aquí recalan los fines de semana grupos de senderistas y ciclistas que recorren el entorno de la sierra de Montánchez y se acercan a conocer su fortaleza musulmana.

En La Bodega de Pérez el buen vino (Montánchez también es tierra de vides y son conocidos sus pitarras) y las tablas de embutidos y quesos son su carta de presentación.

Las reseñas del local son notablemente positivas. Los clientes destacan la calidad de los productos locales, así como el trato recibido por parte del propietario, Carlos Pérez, y su equipo.

Pioneros

El negocio comenzó hace más de cuatro décadas como la cafetería La Amistad, fundada por los padres de Pérez, quienes habían regresado a Montánchez tras una etapa como emigrantes en San Sebastián.

El patriarca de la familia, Jesús, demostró ser un pionero de la gastronomía local. A su llegada del País Vasco, introdujo en los bares del pueblo pinchos que eran hasta entonces desconocidos, como los chipirones en su tinta y los mejillones tigre. Esta oferta supuso una novedad refrescante en el tapeo que se servía tradicionalmente en Montánchez.

Jamón ibérico en La Bodega de Pérez / IG

Nuevas distinciones

Como novedad, en esta edición la Guía Repsol ha querido reconocer la repostería de los conventos. En la región, se ha detenido en los de Santa Clara de Llerena, Nuestra Señora de la Salud de Garrovillas y San Pablo, en Cáceres. Precisamente, los dulces monacales han sido uno de los atractivos de este puente en la capital cacereña, gracias a la primera edición de la Feria Monacal que se clausura este lunes en el Palacio Episcopal. La cita se ha visto respaldada por una gran afluencia de público, principalmente turistas que estos días han abarrotado las calles de la Ciudad Monumental.

El resto de nuevas incorporaciones extremeñas a la publicación son: La Vieja y ¡Churros Factory! en Cáceres, La Parrilla y La Casuca en Plasencia, Neo Dadá y Mentidero en Badajoz, La Tahona en Alconchel y Asador Donoso en La Haba.

Más de 5.000 locales

En esta edición, expertos en gastronomía han ampliado la lista de establecimientos galardonados con el distintivo Solete de la Guía Repsol, buscando cubrir cada rincón del país.

Con la última incorporación, en la que la publicación ha sumado 300 soletes, ya son más de 5.000 locales los que lucen la característica pegatina amarilla, 156 de ellos en Extremadura. Los usuarios pueden consultar estos sitios en la web o aplicación de Guía Repsol, donde es posible geolocalizarlos, guardarlos en favoritos, y planificar rutas para visitarlos.