Presentación literaria
Ascen Capel presentará en Cáceres 'La camionera', una novela sobre libertad y lucha femenina
El Museo del Movimiento Obrero acogerá este sábado un coloquio sobre memoria, igualdad y dignidad
La escritora Ascen Capel Cilla presentará este sábado 13 de diciembre en Cáceres su nueva novela, (La camionera), publicada por Octaedro Editorial. El acto tendrá lugar a las 12.00 horas en el Museo del Movimiento Obrero (Casa del Pueblo), ubicado en la calle Olmos número 11, donde la autora compartirá con el público las claves de esta historia ambientada en los años veinte del siglo pasado.
La presentación incluirá un coloquio en el que Capel conversará con Montserrat Marcos Sánchez, vicesecretaria general de UGT Extremadura, y con Ricardo Colomer. El encuentro girará en torno a la memoria, la igualdad y la dignidad, ejes que atraviesan la novela y que la convierten en un relato de iniciación marcado por la lucha femenina en un tiempo de profundas restricciones sociales.
(La camionera) narra la vida de Lola, una joven que crece en el tejar familiar de un pequeño pueblo de Lleida y que desafía las normas de la época para aprender a conducir el camión con el que pretende sostener el negocio familiar y conquistar su propia libertad. La obra ahonda en la transición a la edad adulta, la presión social y el deseo de romper moldes, situando en primer plano la reivindicación de la igualdad.
El Museo del Movimiento Obrero, estrechamente vinculado a la memoria histórica y al movimiento sindical, se convertirá en el escenario de una actividad cultural que busca dar visibilidad a narrativas de superación y resistencia. La entrada será libre hasta completar aforo.
