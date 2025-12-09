Cáceres abre el debate sobre la revolución silenciosa de la Inteligencia Artificial: ¿La IA ya es más inteligente que nosotros?

El Centro Unesco de Extremadura ha presentado la nueva edición de 'Diálogos Sostenibles', la iniciativa que ha puesto en marcha desde 2014 para crear espacios de reflexión y conversación con personalidades del ámbito regional y nacional. Desde sus inicios, el ciclo ha tratado asuntos de actualidad que han permitido ofrecer diversas perspectivas sobre los retos presentes y futuros de la región.

En 2025, el programa ha centrado su contenido en el uso y la implantación de la Inteligencia Artificial en la vida cotidiana, un ámbito que ha generado amplio debate social por su influencia creciente. Bajo el título 'El futuro ya no está en las películas. I.A. la revolución silenciosa', la sesión estará protagonizada por Oskar Manuel Martín, experto en Inteligencia Artificial Generativa, quien ha planteado abordar las grandes cuestiones éticas, sociales y culturales que acompañan el desarrollo de la IA.

Cartel de la actividad. / El Periódico Extremadura

El Centro Unesco de Extremadura ha señalado que esta edición pretende acercar al público una reflexión rigurosa sobre el impacto de estas tecnologías en el trabajo, la educación y la vida diaria, así como sobre los desafíos que plantean para el futuro de la comunidad.

Fecha y lugar

El encuentro se celebrará el jueves 11 de diciembre de 2025, a las 19.30, en el Salón de Actos del Palacio de Camarena (sede del COADE-Ateneo de Extremadura).

La edición de este año profundiza en lo que los expertos han denominado la revolución silenciosa de la Inteligencia Artificial, un proceso que avanza casi sin ruido pero que ya está transformando múltiples aspectos de la vida cotidiana. Esta revolución presenta ventajas evidentes, como la mejora de la eficiencia en el trabajo, la automatización de tareas repetitivas, el avance en diagnósticos médicos, el apoyo a la investigación científica o la creación de nuevas oportunidades económicas y profesionales.

Sin embargo, también plantea desafíos significativos: desde la pérdida de empleos en determinados sectores hasta la necesidad de regular los usos de estas herramientas, pasando por los riesgos para la privacidad, la dependencia tecnológica o la propagación de contenidos falsos generados por sistemas automatizados. El Centro Unesco de Extremadura ha señalado que el objetivo de esta sesión es ofrecer una reflexión equilibrada sobre cómo aprovechar el potencial de la IA sin ignorar sus efectos secundarios ni los dilemas éticos que acompañan su expansión.