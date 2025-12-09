Cáceres, la ciudad de los 2.000 millones de euros en inversiones

Con la reciente noticia de la publicación del borrador de los Presupuestos de la Junta de Extremadura vuelve a ser noticia la gran cantidad de inversiones que se van a realizar en Cáceres en los próximos años. Hasta 2.000 millones de euros se han proyectado en la ciudad para construir infraestructuras clave tanto en el ámbito urbano como en el de las comunicaciones.

89 millones de los presupuestos

La ciudad sumaría hasta 89 millones de euros para la construcción de distintas infraestructuras. Pero, en el ámbito general, las infraestructuras más importantes que se construirán van a ser el centro de datos CcGreen, el Hospital Universitario de Cáceres o la autovía a Badajoz.

CcGreen, el inicio

Comenzando por CcGreen, se prevé que su construcción comience a lo largo del año 2026 con una inversión de 1.000 millones de euros, pero solo serán para la fase inicial del proyecto. Esta cantidad iría escalando, ya que el centro podría llegar a dimensionarse hasta los 300 megavatios eléctricos. Durante esta fase, prevén generar más de 1.500 puestos directos. Una vez este operativo, se estiman más de 200 empleos estables.

Autovía

La autovía A-58 entre Cáceres y Badajoz avanza con paso firme. El Ministero de Transportes ya ha autorizado la segunda fase del trazado, entre Bótoa y Badajoz. Cada una de las fases en las que está dividido el proyecto tiene un valor estimado superior a los cien millones de euros. Además, en el ámbito de las carreteras, en el segundo trimestre del año 2026 concluirá la creación de la Ronda Sur, con una inversión de unos 20 millones de euros.

Infraestructuras aéreas

En cuanto a las infraestructuras aéreas, cabe destacar que la ciudad ha proyectado un aeródromo al oeste de Capellanías que no tendrá, por el momento, vuelos comerciales. Costaría unos cinco millones de euros y estaría destinado a la aviación privada, ultraligeros, vuelos turísticos, sanitarios y emergencias.

Más proyectos

Además, existen otros proyectos planteados en la propia ciudad como las remodelaciones de la avenida Virgen de la Montaña, de la plaza Marrón y Camino Llano, la nueva piscina climatizada entre Nuevo Cáceres y Casa Plata o la reforma del museo y la creación del Madruelo.

Mil millones en un centro de datos

Es la gran inversión de la historia reciente de Cáceres:1.000 millones de euros. La empresa Nostrum Group, promotora del gigacentro de datos CcGreen en Capellanías, será un recinto de nueva generación diseñado específicamente para alojar cargas de trabajo intensivas de inteligencia artificial con una tecnología escalable hasta los 300 megavatios. Estos espacios son los lugares donde se almacena, procesa y distribuye la información digital. Es la infraestructura física que sostiene la nube. En el caso de CcGreen, el diseño está completamente enfocado a alojar modelos de IA con una gran eficiencia energética.

CcGreen. / E. P.

El cinturón viario, casi cosido

Con las rondas Norte y Este ya concluidas, la Sur se prepara para ser la siguiente circunvalación cacereña en abrir al tráfico. Si todo va según lo previsto, será en el segundo semestre del año 2026 tras superar breves parones en las obras. Está financiado con recursos propios de la Junta de Extremadura con una inversión cercana a los 20 millones de euros, incluyendo las expropiaciones de terrenos. Lo está ejecutando la UTE Construcción Sevilla-Viales y Obras Públicas. En el aire queda la Ronda Oeste para coser por completo el cinturón viario, aunque solo es una idea sobre un papel.

La Ronda Sur de Cáceres, cada vez más cerca: así avanzan las obras / Jorge Valiente

37 hectáreas de suelo industrial

El polígono de Capellanías está cerca de cumplir la histórica demanda del empresariado cacereño:su ampliación. El ayuntamiento está adquiriendo los terrenos necesarios para lograr 37 nuevas hectáreas de suelo industrial y la Junta, a través de la empresa filial Feisa (dependiente de Extremadura Avante), lo va a urbanizar. Acaba de ser adjudicada la redacción del proyecto a una UTE compuesta por las empresas ETM y Trivium. Costará unos 350.000 euros. Sin embargo, el consejero de Economía, Guillermo Santamaría, estimó que el coste de la ampliación ascenderá a los 20 millones.

GALERÍA | La desidía de Capellanías en Cáceres / Carlos Gil

La solución al problema del agua

Las obras del nuevo trasvase para abastecer al pantano que da de beber a Cáceres desde el río Almonte son una demanda desde hace años. Al fin, y tras redimensionarse su presupuesto hasta en dos ocasiones para llegar a los 24,8 millones, ha logrado el visto bueno del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico después de su periodo de exposición pública con expropiaciones, paso previo y necesario para que las obras salgan a licitación y el proyecto se adjudique. El plazo de ejecución de los trabajos es de 30 meses y los trabajos se harán bajo la dirección de la Confederación Hidrográfica del Tajo.

Trasvase del Almonte al Guadiloba. / E. P.

Una reforma integral en el centro

El Ayuntamiento de Cáceres ha planteado una remodelación integral de la avenida Virgen de la Montaña de Cáceres por un importe cercano a los tres millones de euros que no ha estado exenta de polémica. Entre la supresión del bulevar central y el trasplante de 26 árboles a otras zonas de la ciudad, uno de los proyectos estrella del alcalde Rafa Mateos ha recibido críticas de grupos políticos, asociaciones ecologistas e, incluso, arquitectos. La idea propone la unión de los dos carriles para vehículos, la reordenación de los aparcamientos y la creación de un corredor verde en la acera del CEIP Prácticas.

Galería | Todos los detalles de la nueva Virgen de la Montaña de Cáceres / E. P.

Un museo totalmente renovado

El Museo de Cáceres sigue inmerso en su histórica reforma. Ya concluyó la remodelación de la Casa de los Caballos y, actualmente, los trabajos se centran en el palacio de las Veletas. Algo más de 7,6 millones de euros son los que se han destinado al proyecto, que busca convertir el centro expositivo en una institución cultural del siglo XXI, adaptada a las necesidades actuales. La cuantía está financiada con fondos europeos a través del Ministerio de Cultura. La idea de la directora del recinto, Raquel Preciados, es que, al ritmo que va la reforma, puedan reabrir a comienzos de 2027.

La Casa de los Caballos del Museo de Cáceres, tras su reforma. / Jorge Valiente

La conexión de las capitales

200 millones aproximadamente se van a invertir, solo, en las primeras dos fases de la autovía que unirá, por fin, a Cáceres y Badajoz. A pesar de que el Ministerio de Transportes aún no ha hecho público el coste total de la obra, se estima que las ocho partes en las que se dividirá cuesten unos 800 millones.

Pedro Sánchez visita las obras de la autovía Cáceres-Badajoz /

Al fin, el aeródromo

Es una de las noticias más esperadas por la sociedad cacereña. El aeródromo de Cáceres, al fin, apunta a ser una realidad. El ayuntamiento y la Junta proyectan una nueva superficie para construir un aeródromo de uso restringido en la ciudad. Tendrá un coste de unos cinco millones de euros y, por el momento, están pendientes de obtener el estudio de compatibilidad del espacio aéreo. Estará destinado a la aviación privada, ultraligeros, vuelos turísticos, sanitarios y emergencias. Quedará excluido el uso comercial y el transporte de mercancías, pero el proyecto es escalable.

Imagen de la presentación del aeródromo de Cáceres. / Carlos Gil

La reforma de la plaza Marrón

El entorno de la plaza Marrón y Camino Llano se verá inmerso en una remodelación total por un valor superior al millón de euros. Es una de las promesas electorales de Rafa Mateos. La remodelación tiene como propósito cumplir requisitos concretos para poner en valor el espacio urbano en relación a su historia y entorno, significando su carácter de puerta a la ciudad histórica, fomentar el uso peatonal seguro mediante la adecuación en forma y dimensiones de los itinerarios peatonales y la generación de espacios accesibles y sostenibles para la eficiencia y diversidad del espacio público.

Proyecto de la nueva plaza Marrón. / E. P.

Un nuevo recinto deportivo

La futura piscina climatizada de Nuevo Cácereses otro de los proyectos que ha visto redimensionada su construcción, y con ello sus costes. Hasta ocho millones de euros costará el recinto, ubicado entre las calles Cueva de la Becerra, La Habana y Pierre de Coubertain. Cabe destacar que, al principio, se estimó que valdría solo cuatro millones. Se están ultimando los plazos para licitar la primera fase, que consistirá en la urbanización y preparación del terreno. Se prevé que cueste unos dos millones. La siguiente parte del proyecto será la creación de la edificación del complejo. Es posible que haya hasta cuatro fases.

Infografía de la piscina climatizada de Nuevo Cáceres. / E. P.

Un hospital de última generación

El Hospital Universitario de Cáceres ha sufrido un gran rideseño en los últimos años para la construcción de su segunda fase y, tras mucho tiempo de espera, por fin se ha licitado por un importe total de 219 millones de euros. La primera piedra del nuevo hospital se puso en 2006. Las vicisitudes de las obras hicieron que no se inaugurara hasta 2019, lo que supuso el cierre del Hospital Virgen de la Montaña. La segunda fase, que permitirá unir toda la asistencia hospitalaria en un solo recinto, prescindiendo también del San Pedro de Alcántara, es ya una demanda crónica de la ciudadanía y los sanitarios.

Así será el Hospital Universitario de Cáceres. / E. P.

Una cantera de científicos

El Centro Ibérico de Investigación en Almacenamiento Energético (CIIAE) que se está construyendo en la zona de El Cuartillo tendrá unte coste de unos 75 millones de euros y estará construido a mediados del año que viene. Hasta entonces, el centenar de científicos trabajan en la Escuela Politécnica. Esta infraestructura pretende convertirse en un recinto de excelencia en la investigación, desarrollo y aplicación de energía e hidrógeno para facilitar la integración de las renovables y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Habrá trabajos a diversas escalas e incluirá innovadoras plantas piloto.

Futuro Centro de Investigación en Almacenamiento. / E. P.

El Madruelo, un plus cultural

El museo que se ubicará en el solar del antiguo Madruelo está cerca de salir a licitación. Ya se están redactando los pliegos para que el concurso se publique por unos 20 millones de euros. Será un edificio único para albergar la mayor colección de instrumentos del país, que hasta el momento ha sido privada y pertenecía a la familia Folch-Rusiñol a través de la Fundación La Fontana. Contará con el diseño del reconocido a nivel internacional en el mundo de la arquitectura, Patxi Mangado. A buen seguro, supondrá un plus para las posibilidades de la ciudad de ser Capital Cultural Europea.