Cáceres recoge este jueves en Bruselas el título de Ciudad Europea del Deporte 2026.

La ciudad de Cáceres recoge este jueves en Bruselas el galardón que la acredita como Ciudad Europea del Deporte 2026, un reconocimiento otorgado por ACES Europe que valora las políticas municipales de fomento del deporte y la implicación de la ciudadanía en su práctica. Así lo ha indicado la concejala de Deportes, Noelia Rodríguez, durante la reunión de la Comisión de Turismo y Deporte celebrada este martes.

Rodríguez, encargada de recoger el premio en nombre del Ayuntamiento de Cáceres, ha recordado que la ciudad resultó seleccionada tras defender su candidatura el pasado mes de marzo ante los evaluadores europeos, quienes visitaron las instalaciones deportivas, los proyectos formativos y el entorno patrimonial en el que se desarrollan numerosas pruebas y actividades.

La concejala ha destacado que “este galardón va a mostrar al resto de Extremadura, de España y de Europa el potencial deportivo de Cáceres y servirá de acicate para seguir impulsando proyectos que nos permitan crecer como ciudad”. También ha subrayado que el reconocimiento será especialmente valioso para la juventud, ya que la candidatura se apoya en los valores que representan las Escuelas Deportivas Municipales y el deporte base.

Durante su visita, el Comité Evaluador conoció espacios como el Centro de Tecnificación Deportiva, el complejo del Cuartillo, los campos Manuel Sánchez Delgado y la Facultad de Ciencias del Deporte, además de los programas municipales dirigidos a distintas edades.

El reconocimiento a Cáceres se enmarca en la Gala ACES Europe 2025, que se celebra este jueves en Bruselas a partir de las 16:30 horas y que reúne cada año a representantes de municipios y regiones distinguidos por sus políticas deportivas.

Cáceres intervendrá en la sección dedicada a las Ciudades Europeas del Deporte, prevista para las 17:40 horas, junto a ciudades como Albi, Albufeira, Belfast, Cheb, Dobrich, El Vendrell, Korçë, Móstoles, Novi Sad, Olot, Onești, Oviedo, Prizren, Palencia, Rzeszów, Šibenik, Saint Denis, Torrejón de Ardoz, Sultangazi o Valladolid, entre otras.

La gala incluye además la entrega de reconocimientos a pueblos, comunidades, regiones, capitales deportivas y entidades europeas, y concluirá con una foto final a las 20:00 horas. Junto a Cáceres, también será distinguida la localidad de Jaraíz de la Vera como Villa Europea del Deporte en 2026.