Un concierto improvisado en Camino Llano ha reunido a vecinos y ha rescatado en Cáceres clásicos de Alaska y Ricchi e Poveri

Los vecinos de la castiza calle Camino Llano de Cáceres se han visto sorprendidos la noche de este lunes cuando un grupo de chicos y chicas ha irrumpido con música en plena vía, interpretando dos canciones que forman parte de la memoria colectiva: (A quién le importa) y (Sarà perché ti amo). La escena, inesperada y festiva, ha llevado a varios residentes a asomarse a sus ventanas para aplaudir y acompañar el momento.

La primera canción que ha sonado, (A quién le importa), es uno de los himnos más emblemáticos del pop español. Lanzado en 1986 por Alaska y Dinarama, el tema se convirtió en una declaración de libertad individual y autenticidad. Su mensaje rebelde y directo ha trascendido generaciones y se ha consolidado como un símbolo de empoderamiento y diversidad. Décadas después, continúa siendo un referente en pistas de baile, celebraciones y manifestaciones culturales.

A continuación, el grupo ha interpretado (Sarà perché ti amo), la célebre canción del grupo italiano Ricchi e Poveri publicada en 1981. Su melodía pegadiza y su energía optimista hicieron que rápidamente se convirtiera en un éxito internacional. En España, la canción ha vivido varias resurrecciones, la última de ellas en los últimos meses, cuando ha recuperado presencia en discotecas, bodas y eventos festivos. Su carácter alegre y atemporal ha hecho que nuevas generaciones la descubran y la integren en sus listas de reproducción.

Gran ambiente

La combinación de ambos temas, procedentes de dos décadas distintas y con significados muy diferentes, ha generado un ambiente especial en la calle. Los jóvenes intérpretes, guitarra en mano y sin amplificación, han logrado atraer la atención de quienes paseaban por la zona y de los propios residentes, que han respondido con palmas, vítores y sonrisas desde balcones y ventanas.

La escena se ha prolongado durante varios minutos y ha dejado una estampa de convivencia vecinal inesperada, casi cinematográfica. Algunos vecinos han comentado después que la mezcla entre música nostálgica y espontaneidad juvenil ha generado una sensación de unidad poco habitual en la rutina diaria del barrio.