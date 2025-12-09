Dani Broncano presenta 'Malospelos' en Cáceres: "Quise mostrar la conexión entre abuelos y adolescentes"

La historia de Dani Broncano con la escritura empezó siendo apenas un niño. Su primer intento de novela nació cuando tenía 14 o 15 años, una etapa en la que su mente no dejaba de generar ideas. "Siempre he sido una persona muy creativa y llena de inquietudes. Recuerdo que, cuando me regalaron mi primera cámara de vídeo, empecé a grabar mis propios cortometrajes e incluso intentos de película. Desde pequeño me ha apasionado la televisión, el cine y las series. Podías encontrarme jugando en la calle o en el salón de mi casa, siendo prácticamente amigo del VHS y rodeado de cintas de vídeo. Creo que de ahí nació mi impulso por contar historias".

Estudió audiovisuales y creó su propio blog

Ese interés por contar historias lo llevó a estudiar audiovisuales, impulsado por su amor por el cine. Entró en la carrera con muchas dudas y con la esperanza de recibir formación como guionista. Sin embargo, pronto descubrió que el programa estaba mucho más centrado en el manejo de la cámara, la iluminación y los aspectos técnicos del rodaje. A partir de esa experiencia, y decidido a desarrollar su faceta creativa, comenzó a formarse por su cuenta como escritor. Realizó tres cursos en la Escuela de escritura Ateneu Barcelonés, donde estudió narrativa, microrrelato, poesía y un primer curso de novela, ampliando así su base literaria y cultivando su estilo propio. "Mientras estudiaba audiovisuales me creé mi propio blog, en el que subía relatos de manera semanal e incluso tenía hasta lectores, fue una época súper chula".

La importancia de la lectura en el proceso de escritura

Por otro lado, el experto afirmó que, para poder escribir, primero es necesario leer mucho. "Es importante que tengas una base que te permita conocer las reglas fundamentales de la escritura, cuando las entiendas, podrás decidir si seguirlas o romperlas. Creo que todos deberíamos contar con ese conocimiento mínimo, y estoy convencido de que escribir es un aprendizaje continuo".

Borradores de novelas en 2012

Tras completar varios cursos, comenzó a elaborar borradores de novelas en 2012, cuando apenas tenía 21 años y acababa de mudarse a Holanda. "Siempre he tenido ideas para novelas, pero nunca lograban concretarse. Hace tres o cuatro años volví a apuntarme a un curso de novela de nueve meses, dirigido por una profesora experta en guiar a escritores en sus procesos creativos. Gracias a su ayuda, finalmente pude terminar mi primer manuscrito, que todavía no ha sido publicado".

'Malospelos'

Recientemente ha publicado su primera novela, Malospelos. La idea surgió el año pasado, en octubre, cuando se topó con las bases del concurso del 'Premio Todo Mejora'. En ese momento no estaba trabajando en ninguna otra novela, pero al leer las condiciones del certamen, estas resonaron profundamente con ella. El concurso buscaba una novela juvenil de temática queer, que presentara historias con realidades diversas. Esto lo motivó a crear una obra dirigida a ese público y con esa temática.

Aunque siempre ha escrito enfocándose en la mujer y el colectivo LGTBI, nunca había escrito específicamente para un público juvenil. Sin embargo, tras leer las bases del concurso, se animó y de inmediato surgió la idea de Malospelos. La escribió con rapidez, en apenas un par de meses, y logró enviarla antes de que cerrara el plazo de participación.

Una historia de aceptación y autodescubrimiento

"Malospelos cuenta la historia de Samuel, un chico de 15 años que vive en Madrid con sus padres y su hermana. Estudia secundaria y, aunque es buen estudiante, no lo pasa bien en el instituto por varias razones, entre ellas, el acoso de un compañero. Lo único que Samuel desea es que termine el curso, lleguen las vacaciones de verano y pueda ir a la playa con su familia. Sin embargo, un día, al salir del instituto, sus padres le anuncian que este verano no habrá playa, tendrá que ir al pueblo de su abuelo, un pequeño y rural lugar en mitad de Extremadura. Al principio se muestra reacio, pero finalmente acepta. Lo que al principio parecía una condena se transforma en una aventura llena de color, brillo y sorpresas. Es una historia de aceptación y autodescubrimiento. Personalmente, la considero divertida, entrañable y emotiva, y creo que puede disfrutarse por todo tipo de lectores".

"Quise crear una historia en la que los protagonistas fueran los abuelos del pueblo y el adolescente, dándoles un espacio no solo en nuestro día a día, sino también en la literatura. Quería mostrar la conexión tan fuerte y especial que puede existir entre estas dos generaciones, que a primera vista parecen no tener nada en común, pero que en la novela logran forjar relaciones muy entrañables. Estoy muy feliz con el resultado", concluye.

Por último, el autor presentará su libro en Extremadura: el 19 de diciembre en Montijo, en la Librería Papelibro, y el 20 de diciembre en Cáceres, en Una Loca de Hartar.