La Diputación de Cáceres abonará a finales de diciembre la subida salarial del 2,5% a sus 1.050 empleados

La Diputación de Cáceres ha confirmado que abonará a finales de diciembre el incremento retributivo del 2,5% a sus 1.050 trabajadores, incluidos los organismos autónomos dependientes de la institución. La subida tiene efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2025 y está recogida en el Real Decreto Ley 14/2025, aprobado por el Gobierno a comienzos de mes.

Según ha informado la institución provincial, el incremento correspondiente a 2026, también previsto en el mismo decreto, se financiará con cargo al remanente líquido de tesorería, una vez cerrado el ejercicio 2025. Dicho aumento tendrá efectos económicos a comienzos de 2026, tomando como base las retribuciones vigentes a 31 de diciembre del próximo año.

Incluida en el acuerdo estatal

El Real Decreto Ley 14/2025, publicado en el BOE número 290 del 3 de diciembre, establece un incremento global máximo del 2,5% en las retribuciones del personal al servicio del sector público para 2025. La medida forma parte del acuerdo marco estatal para la mejora de las condiciones laborales y salariales de los empleados públicos hasta 2028.

Aunque el calendario de aplicación depende de cada administración, la diputación provincial ha señalado que ha optado por garantizar el abono de la subida antes de que concluya el ejercicio, con el objetivo de ofrecer certidumbre y estabilidad a su plantilla.