Música y cultura
Extremúsika estalla con un nuevo avance de cartel: catorce incorporaciones que refuerzan su apuesta rockera, urbana y alternativa
El festival cacereño, que se celebrará en 2026, incorpora a 'Blake', 'Dollar Selmouni' y 'K1za', junto a otros artistas, consolidando su apuesta por la diversidad musical y el apoyo al talento local
El Festival Extremúsika 2026 vuelve a sacudir la escena musical extremeña con un potente tercer avance de cartel que incorpora catorce nuevos nombres. La nueva tanda de artistas confirma la diversidad y la fuerza que caracterizan al veterano evento cacereño, que celebrará su próxima edición los días 30 de abril, 1 y 2 de mayo de 2026 en el Recinto Hípico de Cáceres.
Rock y punk
La organización ha anunciado la incorporación de cuatro pesos pesados del rock y el punk estatal: La Fuga, El Último Ke Zierre, The Locos, liderados por 'Pipí de Ska-P' y 'Segismundo Toxicómano'. Con ellos, Extremúsika refuerza su identidad más reivindicativa e independiente, consolidándose como uno de los grandes referentes nacionales para los amantes del rock urbano y el punk.
Blake, Dollar Selmouni y K1za
El festival también amplía su espacio para la música urbana con la llegada del rapero, productor y compositor Blake, el estilo callejero y natural de Dollar Selmouni, y el hip hop social de K1za, tres nombres que aumentan la variedad y frescura del cartel.
Talento local
La propuesta se completa con la mezcla de metal y humor de El Reno Renardo, el potente electronic show de Itaca Band, el folk de autor de Pedro Pastor, hijo del cantautor Luis Pastor y sobrino de Pedro Guerra y la 'máquina hardcore' de The Whistlers. Como es tradición, Extremúsika mantiene su apuesta por el talento local, incorporando al cartel a Dianna Keys, Longitudinal y Zalake, banda de rock nacida en Mérida.
Estos catorce nombres se suman a un cartel ya muy avanzado que cuenta con artistas como Sanguijuelas del Guadiana, Balkan Bomba, Def Con Dos, Fernando Costa, Los de Marras, Narco, Reincidentes, Kaydy Cain, Hamlet, Santa Salut o Sons of Aguirre & Scila, entre muchos otros.
Zona de descanso y viajes organizados
La edición de 2026 contará, además, con zona de descanso libre para quienes quieran vivir el festival desde dentro. También están disponibles los viajes organizados desde distintos puntos del país, facilitando la asistencia al que será, el primer gran festival de la primavera.
