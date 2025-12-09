Balance monacal
La I Feria Monacal 2025 ha cerrado con un éxito rotundo y más de 8.000 visitantes
El 90 por ciento de los dulces se ha vendido y varios conventos han agotado existencias en un evento que ha unido tradición y cultura
La I Feria Monacal 2025, celebrada entre el 5 y el 8 de diciembre, ha concluido con un balance excepcional y ha superado todas las previsiones iniciales, consolidándose como un acontecimiento de referencia por su impacto social y cultural. Más de 8.000 personas han visitado el recinto del Palacio Episcopal, donde tradición, solidaridad y cultura se han entrelazado en un ambiente que ha sorprendido por su elevada participación.
Uno de los datos más significativos ha sido el éxito de ventas. La organización ha confirmado que se ha vendido el 90 por ciento de todas las existencias de dulces monacales y que seis de los catorce conventos participantes han agotado completamente su producción. Este resultado ha puesto de manifiesto la importancia de iniciativas como esta para el sostenimiento económico de las comunidades religiosas, que han encontrado en la feria un espacio de apoyo y difusión.
Este lunes 8 de diciembre, el obispo de Coria-Cáceres, monseñor Jesús Pulido Arriero, ha agradecido personalmente la labor del voluntariado en un encuentro dedicado a ellos. Durante la reunión, ha destacado la entrega generosa de quienes han colaborado estos días y ha subrayado que sin ese esfuerzo la feria no habría alcanzado este nivel de éxito. La próxima semana está previsto que el prelado mantenga otro encuentro con patrocinadores, empresarios y colaboradores para trasladarles también su agradecimiento por la implicación demostrada.
Apadrina a un convento
El logro obtenido se ha sustentado en varios pilares fundamentales. En primer lugar, el programa (Apadrina a un convento), mediante el cual distintas empresas solidarias han aportado los ingredientes necesarios para la elaboración de los dulces, ha permitido reducir costes y ampliar la oferta disponible. A ello se ha sumado el trabajo de más de cien voluntarios procedentes de parroquias de Cáceres, asociaciones benéficas y la Unión de Cofradías, cuya participación ha sido determinante tanto en la organización como en la atención al público.
El apoyo institucional y privado ha contribuido igualmente a la buena marcha de la feria. El Centro de Formación del Sexpe y varias empresas colaboradoras han aportado recursos logísticos y formativos que han facilitado el desarrollo de las actividades. Además, el evento se ha convertido en una experiencia completa gracias a las elaboraciones en vivo de chefs de reconocido prestigio, así como a las conferencias, actuaciones musicales y talleres infantiles que han acompañado las jornadas.
La I Feria Monacal 2025 ha cerrado sus puertas con muy buenas impresiones entre los conventos participantes y el público asistente, sentando una base sólida para futuras ediciones y generando el deseo común de consolidar y mejorar este encuentro en los próximos años.
