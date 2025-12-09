Habla de Cine presenta 'Diablillos de Navidad': un ciclo con juguetes que cobran vida en Cáceres

Multitud de opciones para todos los públicos.

'Only English' celebra su último encuentro con una edición especial de Navidad

El Espacio SAAL acogerá este martes un 'Only English' especial de Navidad, el último evento del año, por un precio simbólico de 4 euros. La actividad invita a participantes de todos los niveles de inglés, desde quienes solo dominan un "Hello" o un "How are you?", hasta quienes buscan perfeccionar la conversación.

La cita promete un ambiente relajado y divertido en el que cualquier persona podrá practicar el idioma sin presión y en compañía de nuevos amigos. Los organizadores animan a los asistentes a invitar a alguien y disfrutar juntos de esta experiencia. Además de ser una oportunidad para socializar, el evento recuerda la importancia de formarse en inglés, una habilidad cada vez más esencial para acceder a mejores oportunidades laborales, viajar con mayor autonomía y conectar con personas de todo el mundo.

Habla de Cine presenta 'Diablillos de Navidad', un ciclo dedicado a juguetes que cobran vida

El espíritu navideño llega a Habla de Cine con su última programación del año: Diablillos de Navidad, un ciclo de dos películas protagonizadas por juguetes que cobran vida para embarcarse en fantásticas aventuras propias de estas fechas tan especiales.

La primera sesión tendrá lugar el miércoles 10 de diciembre a las 21:00 horas en la Taberna Sir Lancelot, donde se proyectará La marcha de los soldaditos de madera, seguida de un coloquio para comentar la película y compartir impresiones con los asistentes.

Cartel oficial del evento. / Cedida

La segunda y última entrega del ciclo se celebrará el miércoles 17 de diciembre a las 21.00 horas, con la proyección y debate de La llave dorada. Con esta propuesta, Habla de Cine invita al público a redescubrir el lado más travieso y mágico de la Navidad a través de historias cinematográficas que recuperan la tradición de los juguetes vivientes, símbolos entrañables y representativos de estas fiestas.

UNRWA Extremadura presenta 'Escuchando a Palestina: Música por la humanidad'

El Palacio de Congresos de Cáceres acogerá el próximo jueves 11 de diciembre, de 19.30 a 20.45 horas, el concierto Escuchando a Palestina: Música por la humanidad, una actividad gratuita impulsada por UNRWA Extremadura. El evento propone una experiencia artística colectiva y comprometida con los Derechos Humanos, en la que la música, la ilustración en directo y la interpretación se darán la mano para rendir homenaje a la población refugiada de Palestina.

El público podrá disfrutar de la actuación de la Banda de la Diputación de Cáceres, la ilustración en vivo del artista invitado Filtirés y diversas representaciones del alumnado de la Escuela Superior de Arte Dramático de Extremadura.