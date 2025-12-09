Isabel María Galán, de 'Betina' en Cáceres: "Hay demasiado sujetador barato que no ofrece la sujeción adecuada"

Isabel María Galán abrió su corsetería hace ya 23 años, siempre de la mano de su marido. Primero estuvieron en la calle Clavellinas y, con el tiempo, se trasladaron al local de 'La Gitana'. Allí se toparon con un pequeño problema, había más tiendas llamadas Isabel y aquello podía confundir a cualquiera. Curioseando por internet, Isabel dio con el nombre de Betina, que comparte significado con el suyo propio, y renombró el negocio. Actualmente, hace apenas un par de meses, se han trasladado de nuevo, esta vez a Rodríguez Moñino, donde continúan apostando por su negocio en la ciudad.

Un negocio que poco a poco está desapareciendo

"Me encantan los sujetadores y poder ofrecer un buen servicio a mis clientas. Después de tantos años, todo el mundo viene a saludarme, me conocen en todo Cáceres. No sé qué pasará cuando cerremos, porque ya casi no quedan corseterías. Es un negocio que poco a poco se está perdiendo. Ojalá, cuando me jubile, puedan quedarse mi compañera Carmen o mi hijo Jorge".

Desinformación

Siempre se han especializado en sujetadores de copa grande. "Hay mucha desinformación y también demasiado sujetador barato que no ofrece la sujeción adecuada. Además, contamos con una página online desde la que enviamos sujetadores a toda España. Para mí, un sujetador es una verdadera inversión, debería durar un año incluso usándolo a diario", afirma isabel.

El artículo más demandado

Por otro lado, la experta señala que lo que más se vende actualmente es un tipo de culot similar al neopreno, que recuerda a una calzona y tiene demanda tanto ahora como en verano e incluso en Navidad.

Venta al público

Por último, en cuanto a la venta al público, considera que no se reconoce el valor de la persona que atiende y asesora a los clientes. "En muchas ocasiones, siento que solo nos guiamos por las marcas. A veces parece que recurren a tiendas como la mía solo cuando no queda otra opción. Incluso he recibido desprecio e indiferencia, sobre todo por parte de gente joven, y es algo a lo que no consigo acostumbrarme. A veces parece que piensan que no sé de lo que hablo, y eso me afecta".