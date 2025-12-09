Comercio local
Isabel María Galán, de 'Betina' en Cáceres: "Hay demasiado sujetador barato que no ofrece la sujeción adecuada"
La experta destaca la importancia de invertir en sujetadores de calidad, que pueden durar un año, y lamenta la pérdida progresiva de este tipo de negocios
Isabel María Galán abrió su corsetería hace ya 23 años, siempre de la mano de su marido. Primero estuvieron en la calle Clavellinas y, con el tiempo, se trasladaron al local de 'La Gitana'. Allí se toparon con un pequeño problema, había más tiendas llamadas Isabel y aquello podía confundir a cualquiera. Curioseando por internet, Isabel dio con el nombre de Betina, que comparte significado con el suyo propio, y renombró el negocio. Actualmente, hace apenas un par de meses, se han trasladado de nuevo, esta vez a Rodríguez Moñino, donde continúan apostando por su negocio en la ciudad.
Un negocio que poco a poco está desapareciendo
"Me encantan los sujetadores y poder ofrecer un buen servicio a mis clientas. Después de tantos años, todo el mundo viene a saludarme, me conocen en todo Cáceres. No sé qué pasará cuando cerremos, porque ya casi no quedan corseterías. Es un negocio que poco a poco se está perdiendo. Ojalá, cuando me jubile, puedan quedarse mi compañera Carmen o mi hijo Jorge".
Desinformación
Siempre se han especializado en sujetadores de copa grande. "Hay mucha desinformación y también demasiado sujetador barato que no ofrece la sujeción adecuada. Además, contamos con una página online desde la que enviamos sujetadores a toda España. Para mí, un sujetador es una verdadera inversión, debería durar un año incluso usándolo a diario", afirma isabel.
El artículo más demandado
Por otro lado, la experta señala que lo que más se vende actualmente es un tipo de culot similar al neopreno, que recuerda a una calzona y tiene demanda tanto ahora como en verano e incluso en Navidad.
Venta al público
Por último, en cuanto a la venta al público, considera que no se reconoce el valor de la persona que atiende y asesora a los clientes. "En muchas ocasiones, siento que solo nos guiamos por las marcas. A veces parece que recurren a tiendas como la mía solo cuando no queda otra opción. Incluso he recibido desprecio e indiferencia, sobre todo por parte de gente joven, y es algo a lo que no consigo acostumbrarme. A veces parece que piensan que no sé de lo que hablo, y eso me afecta".
- “Compartimos el mismo pan”: despedida a Antonio Ramiro Cortijo, un maestro de Cáceres que unió aulas y personas
- Una avería en una vivienda de San Blas provoca la pérdida de millones de litros de agua en Cáceres
- El Tribunal Supremo anula las condenas por prevaricación a cinco exalcaldes de pueblos del Valle del Jerte por los vertidos de cerezas
- Con palos, a patadas y a puñetazo limpio: las imágenes de la pelea con más de 50 implicados en Aldea Moret (Cáceres)
- Miguel Ángel Bravo, el abuelito universitario de Cáceres, no quiere ir a La Madrila: 'Se puede armar la de San Quintín
- Las ‘Cañas de Navidad’, a revisión: por qué hosteleros y administraciones apoyan los cambios en horarios y normas
- Muere Paco Movilla, referente de la creación, el cine y la publicidad en Cáceres
- Un herido con arma blanca en una multitudinaria pelea con más de 50 involucrados en Aldea Moret de Cáceres