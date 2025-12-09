Un juzgado de Cáceres da la razón a una trabajadora a quien la empresa le denegó el permiso por el cuidado de su madre enferma

Fundamentos de derecho

PRIMERO: Los hechos declarados probados resultan de la prueba documental, en relación con las reglas de distribución de la carga de la prueba del artículo 217 de la LEC. Se discute en el presente sobre si la actora tiene derecho a esos tres días para el cuidado de un familiar.

SEGUNDO: El artículo 37. 9 LET instituye que “La persona trabajadora tendrá derecho a ausentarse del trabajo por causa de fuerza mayor cuando sea necesario por motivos familiares urgentes relacionados con familiares o personas convivientes, en caso de enfermedad o accidente que hagan indispensable su presencia inmediata”. Aún cuando una “persona trabajadora” sea alguien diligente y cumplidor, alguien de fiar en el desempeño de sus obligaciones laborales, el legislador cambia el significado del sintagma nominal para privarle de su carga positiva o meritoria -esto es, de la que le proporciona el adjetivo “trabajadora”- la cual resulta anulada por el núcleo sustantivo “persona”, al que también priva de su propio significado. Tal nominación puede propiciar confusión en el intérprete, de modo que el derecho pareciera reconocerse solo a los obreros de mejor disposición, lo cual sería absurdo. Otro tanto cabe decir del oxímoron que resultaría, v. gr., de declarar la procedencia del despido disciplinario de: “una persona trabajadora”.

TERCERO: Sentado lo anterior, la demanda ha de prosperar, pues no obstante el fundado alegato de la defensa del Estado, concurren las circunstancias habilitantes. En lo principal, tenemos que la trabajadora cuida de su madre enferma, una anciana de 87 años, y que lo hace sin ayuda. Por lo tanto, llegado el caso de necesidad, ha de valérselas por sí misma. No empecé lo dicho que aquella acuda a un centro de día, pues allí se presta una atención o cuidado generales, pero no el especial que precisa un enfermo, el propio de una residencia asistida o de un centro hospitalario, como los hechos evidencian.

CUARTO: Consta en autos, documento 6 del expediente electrónico, que el diagnóstico de la madre de la actora es el siguiente: “ bronconeumopatía aguda“ y que para su tratamiento se prescribe la ingestión de diversos medicamentos: Augmentine 875 cada 12 horas, ibuprofeno más paracetamol de un gramo cada ocho horas, Atrovent con pulverización cada cuatro, seis, ocho horas, y como medidas generales, reposo, vapor y control. Esto, fechado el 22 de enero de 2025 -informe médico de PAC-, se complementa con la indicación de su médico de atención primaria que en igual fecha refiere que se trata de una: “... enfermedad que implica importante afectación del estado general permanece en reposo en domicilio con necesidad de cuidados continuos... “ Por lo tanto, no es una mera supervisión pasiva, casi innecesaria, sino activa, pues amén de velar por ella de modo continuo, debe administrarle un cúmulo de medicamentos respetando la pauta marcada.

QUINTO: Por lo tanto, en lo sustantivo, estamos ante un suceso imprevisible e inevitable, que es como se caracteriza a la fuerza mayor que habilita el derecho litigioso.

SEXTO: En cuanto a los aspectos formales, hay que decir que el hecho de que la normativa convencional de Correos, eventualmente, no contemplara nada al respecto, es irrelevante, pues el derecho nace de la propia ley y nada por debajo de ella puede menoscabarlo. Por otro lado, sería cuestión que no afectaría al derecho mismo, sino a la forma de compensación, la cual aquí no se discute, pues la actora solicita que se enjugue el daño emergente que sufre dejando sin efecto la minoración de haberes que dispone su empleador. También ha de tenerse en cuenta que la propia sociedad estatal habilita un impreso estereotipado que se rotula “solicitud de permiso por motivos familiares urgentes” lo que permite comprender que no es una petición jurídicamente exótica para su receptor, al contrario, que la contempló como viable y por eso la ofertó a sus empleados. Que la actora tenga días para asuntos propios sin consumir es irrelevante, pues aquí no se piden para acometer tareas particulares diversas, sino para cuidar de un enfermo en una situación de fuerza mayor, que es capítulo aparte, como la propia norma se cuida de precisar al otorgar esta protección singular, días, por otro lado, que no pueden ser descontados de esos otros que responden a diversa razón. Piénsese qué ocurriría si los hubiera consumido y tuviera que enfrentarse después al problema que aquí acontece.

SÉPTIMO: En suma, los días en cuestión se piden con adecuado fundamento y por ende, debe revertirse el quebranto que sufre la actora al considerarlos su empleador como ausencias injustificadas. Tratándose de un crédito salarial, ha de ser compensados con el interés del artículo 29. 3 LET se presente o no comprensible.