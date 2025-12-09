El Mago More protagoniza una cita anual de arquitectos en Cáceres

ARC Arquitectura celebrará este jueves su tradicional evento navideño, un encuentro que se ha consolidado como una referencia para las empresas del sector de la arquitectura, la construcción y el ámbito inmobiliario en Extremadura. La cita tendrá lugar en el Hotel Barceló V Centenario de Cáceres, a partir de las 19.00 horas, y reunirá a profesionales y entidades de toda la región.

Este año, el acto contará con la participación del comunicador y conferenciante El Mago More, quien ofrecerá la charla titulada “El Poder positivo del cambio”, centrada en cómo afrontar los procesos de transformación con una actitud optimista, creativa e innovadora.

Reconocimientos a la fidelidad empresarial

Durante el encuentro, ARC Arquitectura entregará dos reconocimientos dirigidos a Gestyona y al Centro Comercial Ruta de la Plata por sus diez años de fidelidad como clientes. Con estos galardones, la firma pretende poner en valor la importancia de las relaciones a largo plazo en el desarrollo del sector y en la consolidación de proyectos estratégicos en Extremadura.

Un punto de encuentro consolidado

Tras más de una década de trayectoria, el evento navideño de ARC Arquitectura se ha convertido en uno de los principales espacios de intercambio profesional para promotores, técnicos y agentes vinculados al urbanismo y la construcción en la comunidad. Según ha señalado Antonio Ibarra, socio de la empresa, “este encuentro pretende ser un espacio de reflexión, networking y celebración, donde compartir visiones sobre el futuro y reforzar el compromiso colectivo con el desarrollo de Extremadura”.

Colaboradores de la edición

El evento contará con la colaboración de diversas firmas del sector, entre ellas CIN Técnicos, TRECONEX, Santos Quintana, Tomás Pintor, SAVEX, Proyecta Ingeniería, Silentia, Marfravi, VegaVera Home, TEING y Liberal & Arjona Asesores.