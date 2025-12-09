El megaproyecto para crear un 'tour' en la provincia llega a estos 151 pueblos de Cáceres

Existe un megaproyecto turístico que apunta a cambiar por completo lo conocido hasta la actualidad en la provincia de Cáceres. La diputación ha lanzado el contrato para el diseño, desarrollo e implementación de cuatro mapas interactivos para los territorios y productos de sabores y paisajes gastronómicos en hasta 151 pueblos.

Estos planes persiguen convertir todos los destinos en referentes turísticos en el entorno rural de la región, contemplando actuaciones de creación de equipamientos y servicios turísticos atractivos y rentables para diversificar la oferta turística, al tiempo que integra la sostenibilidad en el desarrollo de las comarcas con el fin de desestacionalizar la demanda y promover la mejora del posicionamiento en los mercados. El fin primordial es generar empleo para combatir la despoblación y afrontar el reto demográfico.

El objetivo

El objeto de esta contratación por lotes es diseñar e implementar cuatro mapas interactivos en cuatro territorios distintos: Tierras de Cáceres y Trujillo, Valle del Alagón, Sierra de Gata-Las Hurdes y los territorios Unesco. Está dividido por lo tes. Las empresas adjudicatarias deberán llevar a cabo la creación de uno o vario smapas ilustrados en 3D con apariencia pictórica, teniendo en cuenta las características, peculiaridades, necesidades, productos y recursos. Deberán estar digitalizados para emplearse en web y otros dispositivos. El objetivo es diseñarlos para retener a los usuarios animándolos a explorar y descubrir los diferentes aspectos de los territorios.

En el mapa habrá leyendas y fichas interactivas con una breve información de cada recurso o atractivo, destacando los principales productos turísticos y las infraestructuras del destino. También permitirá difundir las historias destacadas, así como localizar recursos y actividades por temáticas. Todas las medidas deberán ser aprobadas por la Diputación de Cáceres.

Asimismo, la herramienta deberá servir como soporte y dinamizador del tejido económico local, prestando especial atención a los establecimientos hosteleros, productores locales y el comercio del territorio. Con este fin, se deberá contemplar la inclusión, visibilización y promoción a estos agentes económicos dentro del mapa interactivo y sus funcionalidades asociadas.

Los pueblos

Está dividido en cuatro grandes proyectos. El primero de ellos es Tierras de Cáceres y Trujillo, que comprende 52 municipios de las comarcas Tajo-Salor-Almonte, Montánchez-Tamuja y Miajadas-Trujillo. Son Aliseda, Arroyo de la Luz, Casar de Cáceres, Garrovillas de Alconétar, Hinojal, Malpartida de Cáceres, Monroy, Navas del Madroño, Santiago del Campo, Talaván, Albalá, Alcuéscar, Aldea del Cano, Almoharín, Arroyomolinos, Benquerencia, Botija, Casas de Don Antonio, Montánchez, Plasenzuela, Ruanes, Salvatierra de Santiago, Santa Ana, Sierra de Fuentes, Torre de Santa María, Torremocha, Torreorgaz, Torrequemada, Valdefuentes, Valdemorales, Zarza de Montánchez, Abertura, Alcollarín, La Aldea del Obispo, Campo Lugar, Conquista de la Sierra, La Cumbre, Escurial, Garciaz, Herguijuela, Ibahernando, Madrigalejo, Madroñera, Miajadas, Puerto Santa Cruz, Robledillo de Trujillo, Santa Cruz de La Sierra, Santa Marta de Magasca, Torrecilla de la Tiesa, Trujillo, Villamesías y Zorita.

La segunda es la comarca del Valle del Alagón, que incluye a Aceituna, Acehúche, Alagón del Río, Aldehuela de Jerte, Cachorrilla, Calzadilla, Carcaboso, Casas de Don Gómez, Casillas de Coria, Ceclavín, Coria, Galisteo, Guijo de Coria, Guijo de Galisteo, Holguera, Huélaga, Montehermoso, Morcillo, Pescueza, Portaje, Portezuelo, Pozuelo de Zarzón, Riolobos, Torrejoncillo, Valdeobispo y Villa del Campo.

El tercer lote son los territorios Unesco, que tiene un total de 47 pueblos divididos en el Geoparque Villuercas-Ibores-Jara, Monfragüe y Tajo Internacional. Son Aldeacentenera, Alía, Berzocana, Cabañas del Castillo, Campillo de Deleitosa, Cañamero, Carrascalejo, Castañar de Ibor, Deleitosa, Fresnedoso de Ibor, Garvín de la Jara, Guadalupe, Logrosán, Navalvillar de Ibor, Navezuelas, Peraleda de San Román, Robledollano, Valdelacasa de Tajo, Villar del Pedroso, Navatrasierra, Casas de Millán, Casas de Miravete, Casatejada, Deleitosa, Higuera de Albalat, Jaraicejo, Malpartida de Plasencia, Mirabel, Romangordo, Saucedilla, Serradilla (más la pedanía de Villarreal de San Carlos), Serrejón, Toril, Torrejón el Rubio, Carbajo, Cedillo, Herrera de Alcántara, Herreruela, Membrío, Salorino, Santiago de Alcántara, Valencia de Alcántara, Alcántara, Brozas, Mata de Alcántara, Piedras Albas, Villa del Rey y Zarza la Mayor.

El cuarto y último lote incluye a los municipios de Sierra de Gata y Las Hurdes. Son Acebo, Cadalso, Cilleros, Descargamaría, Eljas, Gata, HernánPérez, Hoyos, Moraleja, Perales del Puerto, Robledillo de Gata, San Martín de Trevejo, Santibáñez el Alto, Torrecilla de los Ángeles, Torre de Don Miguel, Valverde del Fresno, Vegaviana, Villamiel, Villanueva de la Sierra, Villasbuenas de Gata, Caminomorisco, Casar de Palomero, Casares de las Hurdes, Ladrillar, Nuñomoral y Pinofranqueado.